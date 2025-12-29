Путін наказав "звільнити" три області України: подробиці заяви

Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Російський диктатор Володимир Путін провів чергову нараду з військовим керівництвом, під час якої вкотре озвучив свої загарбницькі плани. Попри заяви західних лідерів про нібито «прагнення до миру», Путін офіційно наказав окупаційним військам продовжувати «поетапне захоплення» Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

Про це повідомляють російські пропогандистські ЗМІ.

Під час засідання, російський диктатор заявив про наміри не лише утримувати вже захоплені території, а й просуватися далі. Зокрема, Путін марить «повним звільненням Донбасу» та вигадує успіхи на напрямках Сіверська, Слов’янська та Краматорська. Ба більше, диктатор стверджує, що російське угруповання «Восток» нібито прорвало українську оборону і рухається в бік Запоріжжя.

Реклама

«Заблоковане біля річки Оскол угруповання ЗСУ поступово тане», — заявив Путін.

Окрему увагу російський диктатор приділив Куп’янську, вимагаючи від своїх підлеглих «рішуче протидіяти» Збройним силам України.

«Виконання завдань щодо звільнення Донбасу, Херсонської та Запорізької областей триває поетапно, ЗСУ відступають», — заявив російський диктатор.

Не оминув увагою Путін і російське прикордоння. Диктатор доручив у 2026 році продовжити розширення так званої «смуги безпеки» вздовж кордону.

Реклама

Нагадаємо, за результатами діалогу з українським колегою, Трамп заявив суттєве наближення до завершення війни, оцінивши фіналізацію домовленостей у 95%. Американський лідер підтвердив, що провів комплексні консультації з ключовими союзниками у Європі та мав розмову з Путіним.

Раніше у Кремлі нахабно заявляли, що Україна повинна повністю вивести свої війська з території всього Донбасу. Мовляв, лише тоді Москва погодиться на зупинення бойових дій.