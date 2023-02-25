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Путін наляканий і не знає, як йому вибратися із "пастки" через розв'язану ним війну - колишній генерал ФСБ

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Путін наляканий і не знає, як йому вибратися із "пастки" через розв'язану ним війну - колишній генерал ФСБ

Фото: Associated Press

Путін сам "зруйнував себе", ухваливши рішення напасти на Україну, вважає колишній генерал ФСБ.

Російський диктатор Володимир Путін наляканий, оскільки він розуміє, що серед росіян, які не побачили жодних ознак перемоги в річницю війни, зростає невдоволення.

Таку думку висловив колишній начальник ФСБ Москви Євген Савостьянов, пише Express.

За його словами, Путін не знає, як йому вибратися із біди, тому "чіпляється за будь-яку можливість перемогти".

"Путін чудово розуміє настрій людей, які втратили через нього все, тому тримається подалі від них. Путін зараз страшенно наляканий. Він розуміє, що потрапив у біду. Зараз він перебуває в такому психологічному стані, що чіпляється за будь-яку можливість перемогти", – сказав він.

Колишній генерал вважає, що російський лідер сам "зруйнував себе", ухваливши рішення напасти на Україну.

Конфлікти у Кремлі

Нагадаємо, британський військовий аналітик Майкл Кларк заявив, що через відсутність суттєвих перемог на фронті усередині Кремля присутня ворожнеча. Він вважає, що Путін буде усунений від влади найближчим оточенням. 

Раніше політолог Джейсон Джей Смарт заявив, що очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин може влаштувати державний переворот у Росії та відібрати владу у Путіна. Хто може обійняти місце російського диктатора Путіна - читайте у новині.

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Дата публікації
Перегляди
2251
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