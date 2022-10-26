Путін наляканий і у відчаї покладає останню надію на зиму в Європі — CNN

Путін намагається затягувати конфлікт якомога довше. Він сподівається, що холодна зима в Європі та постійна інфляція зможуть "переламати ситуацію".

Російський диктатор Володимир Путін програє у кровопролитній війні проти України. Він боїться, що росіяни почнуть помічати те, що від них так ретельно намагається приховати кремлівська влада. Путін робить ставку на політичний годинник і настання зими в Європі. Однак чи спрацює це?

Про це пише видання CNN.

Путін хоче будь-яким можливим способом відвернути увагу росіян від "сліпуче очевидного факту", що він програє на полі бою й абсолютно не в змозі досягти навіть найменших цілей свого вторгнення.

Російський диктатор відчайдушно грає з часом, сподіваючись, що політичний годинник і настання зими в Європі вичерпають мотивацію та енергію західних держав, які майже випотрошили його військово-промислову машину та знищили збройну міць Росії.

Видання вважає, що саме ця зима може вирішити, хто переможе в "найтитанічнішому зіткненні сил у Європі з часів Другої світової війни".

Водночас здатність Заходу постачати зброю українським військовим залежить від безлічі факторів – від наявності критично важливих і доступних енергоносіїв на майбутню зиму до волі народу в багатьох країнах із часто суперечливими пріоритетами.

При цьому зазначається, що ціни на енергоносії у Європі різко зросли після ембарго на російський імпорт і різкого скорочення Кремлем постачання природного газу. Таким чином Путін зробив головну ставку на те, щоб розосередити європейські сили й позбавити їх спроможності домовитися про щось істотне.

А такі розбіжності досі залишаються, пише CNN. Та ж Німеччина продовжує скептично ставитися до будь-яких обмежень цін. Усі ці суперечки є частиною "найзаповітнішої мрії Путіна".

"Різноманітні сили в Європі можуть виявитися ключовими для досягнення успіху з точки зору Кремля, що означає неспроможність континенту домовитися про щось істотне", - пише видання.

Німеччина і Франція досі сперечаються з багатьох із цих питань. Новий уряд прийшов до влади в Італії — Джорджія Мелоні в суботу склала присягу як перша жінка-прем’єр-міністр Італії та спробувала позбутися постфашистської аури своєї партії. Тим часом один із її ультраправих партнерів по коаліції висловив глибоку вдячність Путіну.

Водночас Польща та Угорщина, "давні ультраправі однодумці, які об’єдналися проти ліберальної політики ЄС, яка, здавалося, була розрахована на зменшення їхнього впливу", тепер розійшлися у своєму ставлені до України.

Подібні сили, здається, діють і у Вашингтоні, де республіканці почали розхитувати ситуацію. Зокрема, лідер Республіканської партії Палати представників Кевін Маккарті, який може стати спікером Палати після виборів наступного місяця, заявив, що "коли люди сидітимуть у рецесії, то вони не захочуть безлімітно підтримувати Україну, як раніше".

Тим часом у понеділок впливова прогресивна група Конгресу з 30 членів закликала Байдена розпочати переговори з РФ щодо припинення конфлікту, поки російські війська все ще тримають під окупацією величезні території України, а російські ракети та безпілотники завдають ударів далеко вглиб.

Щоправда, вже за кілька годин лідерка групи Міа Джейкоб, зіткнувшись із бурею критики, надіслала журналістам електронний лист із поясненнями.

"Словом, у Путіна є всі стимули затягувати конфлікт якомога довше, щоб дати змогу багатьом із цих сил на Заході вступити в дію. Довга холодна зима в Європі, постійна інфляція та вищі процентні ставки призводять до рецесії в обох країнах, які воюють. Водночас країнам по обидві сторони Атлантики може стати не до фінансової та військової підтримки України. А ця підтримка озброєнням, технікою і підготовкою українських військових була основою їхніх видатних успіхів на полі бою проти російської армії", - переконані у виданні.

Водночас Захід посилює тиск на Росію. Минулого четверга, 20 жовтня, Державний департамент США опублікував докладний звіт про вплив санкцій і експортного контролю на російський військово-промисловий комплекс.

"Російське виробництво гіперзвукових ракет майже припинилося "через відсутність необхідних напівпровідників", йдеться у звіті. Літаки канібалізуються на запасні частини, заводи з виробництва зенітних систем закриваються, а "Росія повернулася до оборонних запасів радянських часів". Радянська доба закінчилася понад 30 років тому", - йдеться у повідомленні.

Усі ці дії вказують на висхідне відчайдушне бажання Росії отримати доступ до життєво необхідних компонентів для виробництва високотехнологічної зброї, яке зупинилося через західні санкції та ембарго, які почали душити військово-промисловий комплекс Кремля.

"Цей тиск Заходу може нарешті дати реальні результати. Оголошений Путіним воєнний стан на українських територіях, які Росія тепер лише частково контролює, напади на цивільні об’єкти в глибині України та новий, жорсткий командувач в Україні, генерал Сергій Суровікін, якого колеги прозвали "генералом Армагеддоном" — все це говорить про зростальне розчарування, що межує зі страхом, що росіяни почнуть помічати те, що давно було сліпуче очевидним: Путін програє. Це саме той момент, коли так важливо, щоб Україна та їхні західні прихильники наполегливо йшли вперед", — пише CNN.

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