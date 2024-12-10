"Путін намагатиметься помститися": Зеленський висловився про втечу "сміливого" диктатора Асада

Очільник Кремля Володимир Путін намагатиметься помститися за падіння в Сирії диктаторського режиму Башара Асада.

Про це йшлося в зверненні президента України Володимира Зеленського 10 грудня.

Він зазначив, що саме сьогодні, 10 грудня, Міжнародний день прав людини супроводжується жахливими фотографіями сирійських в’язниць і катівень, які повстанці відкрили після втечі Башара Асада. Диктаторський режим в Сирії протягом десятиліть тримався виключно на насильстві. І саме такими є усі режими, які підтримує і Путін.

"Ми бачили такі самі в’язниці, катівні, невимовне насильство, приниження, побиття, тортури, зґвалтування та інші злочини на нашій території в кожному населеному пункті, який був окупований російськими загарбниками. Там людей принижували протягом багатьох років. Чоловіків і жінок. Їх били, катували, ґвалтували. Тисячі й тисячі людей пройшли через цю фабрику насильства", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що Росія – це держава-в’язниця, яка може утримувати чужу, вкрадену землю лише завдяки в’язницям і катівням, які вона там розміщує.

"Від початку російської окупації за танками завжди йдуть репресії й тортури. Вперше ми побачили це на нашій землі в Криму у 2014 році, коли російська окупація призвела до репресій корінного народу, найбільшої мусульманської громади України – кримських татар, а також журналістів і політичних діячів. Потім Росія продовжила свої жахливі порушення прав людини в окупованому Донбасі, включно із сумнозвісною в’язницею "Ізоляція", – сказав президент.

"Асад і Путін – це не просто васал і сюзерен"

Зеленський назвав сирійського та російського диктаторів співучасниками у насильстві.

"Такі диктатори, як Асад, не можуть вижити без таких диктаторів, як Путін. І Путін намагатиметься помститися за падіння Асада. Саме тому ми потребуємо єдності й сили, щоб протистояти режимам, які сіють лише приниження та залишають після себе лише страждання, біль і руїни", – наголосив президент.

Нагадаємо, Росія наразі розпочала масовий відступ своїх військ з Сирії за допомогою військово-транспортних літаків. Окупанти вантажать техніку, озброєння та залишки особового складу, повідомили в українській розвідці.

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