Путін намагався пожартувати про ATACMS в Україні, але не вийшло: експерт пояснив недолугу поведінку диктатора

Російський диктатор Володимир Путін намагався пожартувати щодо отримання Україною ракет ATACMS, але в нього це не вдалося.

Путін, коментуючи прибуття до України ракет ATACMS, намагався іронізувати це, мовляв, навіщо нам далекобійна зброя, якщо війна нібито програна. Однак війна давно програна якраз у випадку самого "жартівника".

Так ситуацію прокоментував російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко в коментарі 24 Каналу.

Він наголосив, що перемоги Росія не отримає, але це не означає, що негайно настане капітуляція країни-агресорки. Саме для того, щоб фінальна стадія завершилась, Україні й потрібні ракети ATACMS.

"Путін казав, що ракети не страшні, але вже перше їхнє використання припало на аеродроми та знищило 9 бойових гелікоптерів, пошкодило злітні смуги та багато іншого", - нагадав Ігор Яковенко.

Він додав, що кремлівський очільник далі поводиться так, ніби очікує на успіх, хоча насправді він давно вже все програв. Окупаційна армія зазнає на фронті шалених втрат. Лише за 19 жовтня ЗСУ ліквідували 1380 загарбників та майже 500 одиниць техніки. Однак, Путін і далі вдає, що все йде за планом і, схоже, сам у це вірить.

"Є проблема, яку важко визначити до кінця – це наскільки сильно Путін перебуває в інформаційному бункері. Він справді може думати, що все йде згідно з планом, бо йому так доповідають", – припускає Яковенко.

Ймовірно, саме тому російський диктатор почав війну, бо щиро вірив, що української армії нібито не існує, українці одразу здадуться та радісно зустрічатимуть окупаційні війська.

Нагадаємо, 17 жовтня Україна запустила ракети ATACMS по російських позиціях на окупованих територіях. Це стало першим випадком, коли ця далекобійна зброя, надана США, була застосована в Україні. Тоді було знищено:

дев’ять гелікоптерів різних модифікацій;

спеціальна техніка, яка перебувала на аеродромах;

пускова установка ППО;

склад боєприпасів;

пошкоджено злітні смуги аеродромів.

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