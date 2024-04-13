Путін намагається підкупити військових РФ: розвідка Британії озвучила важливий нюанс

Президент РФ Вололдимир Путін підписав закон про пільги для мобілізованих окупантів. Вони, зокрема, спрямовані на те, що стимулювати більше новобранців їхати на фронт, а також обмежити критику з боку дружин загиблих військових. Утім, це може обернеться ударом для російської економіки в довгостроковій перспективі.

Про це йдеться у зведенні британської розвідки.

Зазначається, що йдеться одразу про два закони. Перший звільнив окупантів від сплати відсотків за споживчими кредитами та кредитними канікулами. Це випливає із закону від жовтня 2022 року, який звільнив мобілізованих та інших учасників вторгнення в Україну від нарахування штрафів за прострочення платежів за житло, комунальні послуги, кредити та борги за кредитними картками.

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"Кремль, імовірно, запровадив ці закони "в надії втихомирити російських військовослужбовців, фінансово стимулюючи більше новобранців приєднатися до боїв в обмін на державні пільги та обмежити критику з боку дружин загиблих військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

Британські аналітики наголосили, що наслідки підписаних законів, ймовірно, матимуть довгострокові наслідки для російської економічної ситуації та перспектив.

Водночас у Зеленського розповіли, що російські війська намагаються на кінець весни-початок літа накопичити особовий склад.

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