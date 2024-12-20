Путін намагається приховати економічні проблеми Росії - ISW

Російський лідер Володимир Путін намагається представити економіку Росії як стабільну та зростаючу, але реальні економічні показники свідчать про зворотне.

Про це йдеться у звіті ISW.

Путін визнав інфляцію в РФ на рівні 9,2–9,3%, але звинуватив Центральний банк у неправильному регулюванні. Водночас поточна ставка зросла до 21%, і є ймовірність її підвищення до 23%.

За даними ISW, Путін продовжує уникати визнання наслідків західних санкцій і економічного тиску на Росію. Зокрема, він заявив, що Росія залишається одним із головних експортерів продовольства.

"Путін стверджував, що Росія здатна "впевнено стояти на власних ногах" з точки зору своєї економіки, і зазначив, що Росія залишається одним з головних світових експортерів продовольства, забувши при цьому згадати про продовження незаконного експорту Росією вкраденого зерна з тимчасово окупованих територій України", - йдеться в повідомленні.

Аналітики ISW вважають, що такі заяви мають на меті відволікти увагу громадян від реальних економічних проблем, з якими стикається Росія.

Нагадаємо, раніше ISW повідомляв, що Росія втрачає здатність ефективно підтримувати діяльність оборонного сектору, зберігаючи водночас економічну стабільність.

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