Путін намагається сформувати альтернативу НАТО: аналітики пояснили, навіщо це робить диктатор

Президент Росії Володимир Путін прагне створити коаліцію країн, щоб спробувати позиціонувати об'єднання як реальну альтернативу НАТО.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Вони зазначають, що мова йде про країни, які мають історично теплі зв'язки із СРСР.

Експерти дійшли висновку, що російський диктатор має на меті створити коаліцію країн, яку він міг би спробувати представити як реальну альтернативу НАТО. Також він прагне створити ілюзію, що західні країни єдині прихильники України, а решта світу - стоїть за Росію.

"Путін, ймовірно, має намір використати історичну пам'ять про позитивні відносини з Радянським Союзом і попередню допомогу іншим державам для створення коаліції країн, яку він міг би спробувати представити як реальну альтернативу НАТО і підтримати інформаційні операції Кремля, який намагається помилково представити західні країни як єдиних прихильників України, у той час як решта світу стоїть за Росією", - додали в ISW.

Раніше повідомлялося, що візит Путіна до Північної Кореї викликає тривогу, адже свідчить про формування ядерного блоку, відверто ворожого до НАТО і глобального Заходу.

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