Путін намагається сформувати альтернативу НАТО: аналітики з'ясували, про які країни йдеться

Президент Росії Володимир Путін прагне створити коаліцію країн, щоб спробувати позиціювати об'єднання як реальну альтернативу НАТО. Мова йде про країни, які мають історично теплі зв'язки із СРСР.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Зокрема, Путін використав святкування Дня Військово-морського флоту, щоб спробувати сформувати антизахідну коаліцію з низки азіатських і близькосхідних країн.

На параді у Санкт-Петербурзі взяли участь кораблі ВМС Китаю, Алжиру та Індії. Водночас присутніх представників країн було значно більше - 31 держава, серед яких - Азербайджан, Венесуела, В'єтнам, Куба, Лівія, М'янма, Сирія, Катар, Об'єднані Арабські Емірати та країни Південної Африки.

"Росія останнім часом активізувала співпрацю з низкою цих держав, включаючи Венесуелу, Кубу, Індію та В'єтнам", - додають експерти.

Нагадаємо, депутати від "Слуги народу" запропонували країнам-партнеркам укласти конкретний договір, який може гарантувати Україні повну безпеку на той час, поки НАТО не прийняло державу до свого складу.

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