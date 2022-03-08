Путін намагається вербувати сирійських найманців для війни в Україні — речник Пентагону

Російській армії бракує сил для подальшого просування.

У Пентагоні вважають правдивими повідомлення про те, що президент Росії Володимир Путін намагається завербувати іноземних бійців, зокрема із Сирії, щоб воювати в Україні.

Про це повідомив у понеділок, 7 березня, речник Пентагону Джон Кірбі в коментарі CNN.

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Вперше про сирійських найманців, які можуть з’явитися в Україні в складі збройних сил РФ повідомило американське видання Wall Street Journal.

Прессекретар Міноборони США Джон Кірбі, коментуючи це повідомлення, визнав його достовірним.

“У нас є ознаки, які підтверджують цю історію. Вони [росіяни] справді намагаються завербувати іноземних бойовиків. Путін, маючи понад 150 тисяч військовослужбовців, зупинив військове просування всередині України, особливо на півночі, тому визнав за потрібне спробувати залучити іноземних бойовиків для цієї його війни”, – сказав він у коментарі.

Втрати Росії станом на 7 березня 2022 року / ТСН.ua

Нагадаємо, російські окупанти, яких президент країни-агресорки Володимир Путін відправив воювати проти України, станом на 7 березня вже втратили третину свого складу.

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