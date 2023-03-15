Путін намагається відновити оборонні потужності: перед яким вибором опиниться Кремль

На оборонні підприємства РФ почали брати людей з судимістю і наркозалежністю.

Російська влада продовжує вживати заходів щодо мобілізації російської оборонно-промислової бази (ОПБ), яка відчуває труднощі, для тривалої війни проти України. Зокрема, і ті заходи, які змусять Кремль обирати між кваліфікованими робітниками в оборонці і навченими військовими, які б'ються в Україні.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Там нагадали, що диктатор Росії Володимир Путін 14 березня під час відвідування авіаційного заводу в Улан-Уде, Бурятія, заявив, що оборонно-промислова база відчуває брак належним чином підготовлених кадрів.

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Тому Путін оголосив низку реформ, спрямованих на залучення більшої кількості фахівців для роботи на військових заводах. А міністр оборони Росії Сергій Шойгу під час візиту на корпорацію "Тактичне ракетне озброєння" у Московській області закликав завод подвоїти виробництво навіть після оголошення, що працівники виконала вимоги держоборонзамовлення.

Путін також повідомив, що Мінпромторг Росії підготував список спеціальностей для відстрочення від служби в армії. На думку аналітиків, це може свідчити, що Кремль надає пріоритет використанню кваліфікованих робітників у виробництві російської зброї, а не залученню кваліфікованих солдатів до служби у російських збройних силах. Також є інформація, що Міністерство фінансів Росії розглядає можливість випуску військових облігацій.

Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що російські оборонні підприємства значно знизили свої вимоги до найму і тепер приймають працівників без досвіду та з історією вживання наркотиків, судимості та банкрутства. ISW раніше повідомляв про спроби Росії "омолодити" свою оборонно-промислову базу на тлі нестачі робочої сили і західних санкцій і, як наслідок, відсутності успіху в цьому починанні.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що країни ЄС запровадили недостатньо санкцій проти російських компаній, які беруть участь у виробництві безпілотників і ракет, якими окупанти бомблять Україну.

Повідомлялося, що Росія обходила санкції від перших днів війни в Україні. Це було можливо завдяки офіційним дистриб'юторам бо третім країнам, як-от Гонконг і Туреччина.

За даними розвідки Британії, військове виробництво Росії критично послаблюється, її оборонна промисловість не здатна виробляти необхідну кількість зброї для ведення війни проти України.

Крім того, Росія втратила статус надійного експортера зброї.

На думку фахівців ISW, Кремль може включити елементи оборонно-промислової бази Білорусі до більших зусиль Москви переоснастити російську армію для підтримки тривалої війни проти України.