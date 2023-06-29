Путін намалював дивну істоту: психологиня розповіли про ймовірні відхилення диктатора

Російський диктатор Володимир Путін відвідав виставку Агентства стратегічних ініціатив у Москві, де на мультимедійному екрані намалював дивне зображення.

На дошці Путін намалював незрозумілу істоту з очима, носом та посмішкою. Психотерапевт Ольга Голубицька у коментарі "УНІАН" пояснила, як за допомогою цієї картинки можна визначити психоемоційний стан диктатора.

За її словами, зазвичай цей метод використовується з дітьми, але також може використовуватися і з дорослими.

"Якщо ми подивимося, як він малював, - він взагалі дуже дивно почав малювати. Він почав малювати розмиті кордони справа і зліва… Видно, що він не знає, що він хоче малювати, і малює ці розмиті кордони", – сказала Голубицька.

Дивний малюнок Путіна

Вона пояснила, що у проєктивних методиках малюнки справа та зліва говорять про те, що відбувалося з людиною в минулому й майбутньому.

"Тому, можливо, минуле й майбутнє розмите і немає якихось конкретних меж. Потім він це поєднує вертикальними лініями - як пошук опори. І таким чином у нього взагалі виходить дуже геометрична фігура, з якої він починає робити обличчя", – зазначає психологиня.

Вона нагадала, що про можливі розлади психічного здоров’я Путіна вже багато і давно говорять експерти.

"Якби це була неіснуюча тварина (на малюнку – Ред), там би інтерпретували, з чого першого починає малювати обличчя, – на тому головний фокус – багато дивитися. Якщо рот, то, в першу чергу, говорить. Якщо вуха, – в першу чергу, слухає. А в нього, в першу чергу, це очі. Які він ще так дуже вертикальними рисками замальовує", – каже Голубицька.

На її думку, те, як Путін намалював очі, говорить про його нетиповість інтерпретацій, як він сприймає та інтерпретує людину і себе "дуже дивним чином".

На запитання, чи може цей малюнок свідчить про якусь психологічну проблему Путіна, психологиня відповіла, що якби такий малюнок намалювала дитина, то вона б провела додаткові тести на уточнення психоемоційного стану, адже це нетиповий алгоритм малювання обличчя.

"І були б питання стосовно психічного здоров’я дитини, її рівня розвитку, її адекватності та сприйняття", – підсумувала експертка.

Варто зауважити, що можливо ми говоримо про психічні відхилення не Путіна, а його двійника. Адже дедалі частіше у Мережі з'являється інформація, що на публічні заходи диктатор боїться ходити сам, а тому відправляє замість себе "дублера".

Нагадаємо, що вперше Путін свої "таланти" художника продемонстрував 10 років тому, коли під час відвідин однієї з російських шкіл намалював малюнок "Кішка. Вид ззаду". Після цього психологи стали говорити, що у диктатора можуть бути "не всі вдома".