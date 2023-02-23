Путін напередодні річниці вторгнення до України зробив відверте зізнання: яку правду сказав очільник Кремля

Путін визнав, що він не може слухати свої послання, бо це "дуже важко".

Російський диктатор Володимир Путін біля Могили Невідомого Солдата у Москві, куди прийшов покласти вінок з нагоди російського Дня захисника Вітчизни, зробив відверте зізнання. Очільник Кремля визнав, що його послання насилу можна слухати навіть йому самому.

Про це він сказав так званим ветеранам, який зібрали з нагоди Дня захисника Вітчизни.

На відео, які поширюють російські пропагандисти, Путін під час спілкування із масовкою згадав своє звернення до Федеральних зборів 21 лютого, яке тривало 2 години, і визнав, що йому самому було б важко це слухати.

"Ви сказали про послання. І, знаєте, звичайно, все слухати дуже важко. Там майже дві години. Я б сам, напевно, насилу все це вислухав, якби мені довелося слухати. Сказати — легше, ніж слухати", — заявив Путін.

Нагадаємо, 21 лютого російський президент-диктатор виступив зі щорічним посланням до Федеральних зборів РФ, під час якого озвучив головні тези пропаганди РФ: звинуватив Україну й Захід у розв'язанні війни і пригрозив світу глобальним конфліктом. Звернення тривало майже дві години, за цей час деякі депутати та слуги Путіна встигли виспатися.