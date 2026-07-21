Путін наривається: удар по судну змусив впливового партнера жорстко відповісти РФ

Атаковане торговельне судно MV Golden Leo, на якому загинули громадяни Індії / © Getty Images

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Російський удар по торговельному судну біля узбережжя України забрав життя чотирьох індійських моряків. Через трагедію МЗС Індії викликало тимчасового повіреного у справах Росії Володимира Ладонова та висловило однозначне засудження дій країни-агресорки.

Про це повідомило видання Hindustan Times.

Виклик російського дипломата в Індії

Індія викликала до МЗС Ладонова, щоб висловити «однозначне засудження» атаки на торговельне судно біля берегів України. Унаслідок удару загинули 10 людей, серед них — четверо громадян Індії.

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Прибуття російського дипломата до відомства вранці 21 липня зафіксували телевізійні знімальні групи. Ладонов став найвищим за посадою дипломатом з РФ, якого викликали до МЗС Індії у зв’язку з інцидентом. Російський посол на той момент перебував за межами Нью-Делі.

В індійському відомстві заявили, що «висловили серйозне занепокоєння Індії та однозначно засудили атаку на торговельне судно MV Golden Leo 19 липня 2026 року, яка призвела до трагічної загибелі чотирьох громадян Індії».

Крім того, індійська сторона наголосила Ладонову, що «такі атаки підривають безпеку, захищеність і стабільність міжнародної морської торгівлі», йдеться в повідомленні.

Тимчасового повіреного у справах Росії «попросили передати його керівництву серйозне занепокоєння Індії тим, що атаки на торговельні судна та пов’язані з ними загибель невинних цивільних осіб є неприйнятними і мають бути недопущені».

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Це стало першим випадком загибелі індійських моряків унаслідок інциденту, пов’язаного з російсько-українською війною.

Ще 20 липня Індія засудила атаку Росії на торговельне судно під прапором Гвінеї-Бісау в Чорному морі та вкотре закликала припинити удари по торговельному судноплавству під час збройних конфліктів.

Росія випрошує в Індії бензин

Зауважимо, що ця ситуація дуже не вигідна зараз для Росії на тлі проблем із нафтопереробкою і пальним. Річ у тім, що через українські удари, які вивели з ладу до 40% нафтопереробних потужностей країни-агресорки, її переробка нафти впала до мінімуму від 2005 року. Через дефіцит пального Росія заборонила його експорт, а «Роснефть», «Газпромнефть» і «Лукойл» змушені просити про додаткові постачання бензину в Індії, хоча в індійських підприємств немає надлишків для експорту.

Нагадаємо, раніше МЗС Індії підтвердило загибель чотирьох своїх громадян і тяжке поранення ще одного внаслідок російського ракетного удару по цивільному зерновому судну Golden Leo після його виходу з Одеси, рішуче засудивши атаку на комерційний транспорт.

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