Путін насміхається з Трампа: Сікорський розкрив справжні наміри диктатора

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп вже повинен усвідомити, що російський диктатор Володимир Путін не лише насміхається з нього, а й не має наміру завершувати повномасштабну війну проти України. Замість очікуваного припинення вогню та мирних переговорів, Москва лише посилює агресію, зокрема й проти країн НАТО.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв’ю американському телеканалу PBS.

Невиправдані надії та жорстока реальність

Під час розмови ведучий запитав Сікорського, чи вірить він, що Дональд Трамп, зрештою, вирішить застосувати санкції проти Росії. Польський міністр був категоричним у своїй відповіді і наголосив, що час для ілюзій минув.

«Президенту Трампу вже час побачити, що Путін насміхається з нього. Замість припинення вогню, на яке сподівались перед самітом на Алясці, та серйозних мирних перемовин Путін запускає тільки більше й більше дронів — спершу проти України, а тепер і проти НАТО», — підкреслив Радослав Сікорський.

Він додав, що дії Кремля свідчать про системну стратегію провокацій, а не про готовність до деескалації чи мирного врегулювання конфлікту. Міністр також згадав, що Путін вже не вперше ігнорує дипломатичні зусилля та особисті очікування Трампа.

Потреба в скоординованих діях

Глава МЗС Польщі висловив надію, що в кінцевому підсумку «ми побачимо серйозні скоординовані дії для того, щоб Путін усвідомив, що його екзотичний проєкт відродження Російської імперії не має шансів». За його словами, ігнорування провокацій лише заохочує російського диктатора до подальшої ескалації.

Сікорський наголосив, що Польща, безумовно, поважає всі спроби зупинити російсько-українську війну дипломатичним шляхом і прагне якнайшвидшого настання миру для України. Однак він чітко дав зрозуміти, що дипломатія без рішучих кроків є безсилою перед обличчям агресивної політики Путіна.

«Але, на нашу думку, Путін відреагує лише на сильні кроки. Путін надто довго зловживав доброю волею президента Трампа», — акцентував польський міністр, закликаючи до жорсткішої та послідовнішої відповіді на російську агресію.

Позиція Сікорського підкреслює глибоке занепокоєння Польщі щодо безпекової ситуації в Європі та нагадує про те, що ілюзії щодо мирних намірів Путіна можуть коштувати надто дорого. Сікорський чітко позиціює Польщу як країну, що розуміє загрозу і закликає до рішучих дій міжнародної спільноти.

