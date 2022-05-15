Путін насправді досить серйозно хворий - колишній керівник британської розвідки

Колишній керівник британської розвідки Крістофер Стіл, який керував відділом Росії в МІ-6 в Лондоні, заявив, що президент країни-агресорки Володимир Путін "серйозно хворий", але незрозуміло, що це за хвороба.

Ексрозвідник вважає, що хвороба очільника Кремля була "елементом того, що відбувається в Україні".

Про це Крістофер Стіл розповів "Sky News".

"Звісно, ​​з того, що ми чуємо від джерел в Росії та інших країнах, відомо, що Путін насправді досить серйозно хворий. Незрозуміло, що це за хвороба – чи вона невиліковна, чи невиліковна, чи що завгодно. Але, безперечно, я думаю, що це частина рівняння", - сказав колишній керівник британської розвідки.

Як пише видання, його коментарі з'явилися після того, як керівник української розвідки, генерал-майор Кирило Буданов в ексклюзивному інтерв'ю "Sky News" також заявив, що російський лідер серйозно хворий на рак і що в Росії готується переворот для його усунення.

Раніше журнал "New Lines Magazine" отримав запис близького до Кремля олігарха, який каже, що Путін "хворий на рак крові". Також у ньому йдеться про те, що центральний офіс ФСБ РФ розіслав "надсекретну записку" всім її регіональним керівникам із позначкою не довіряти чуткам про тяжкий стан диктатора. Водночас, як зазначив Стіл, навіть якщо Путін хворий, на нього складно впливати.

"Загалом є дуже мало людей, які готові протистояти президенту Путіну або сперечатися з ним... Хоча я думаю, що є голоси дисидентів, розбіжні голоси, люди, які говорять йому, що це катастрофічна війна, це, зокрема, в економіці, не вийде добре для Росії, і ми можемо лише сподіватися, що це призведе до якоїсь зміни політики чи навіть зміни режиму з часом, але це, безумовно, не даність", - додав Крістофер Стіл.

Нагадаємо, що новини про хвороби Путіна періодично з'являлися у ЗМІ, але з початком широкомасштабного вторгнення Росії до України їх, як і діагнозів диктатора стало набагато більше.

Так, раніше ходили чутки про рак щитовидної залози у Путіна або рак у черевній порожнині. Найближчим часом лідеру Кремля навіть нібито планують зробити операцію і він збирається "передати владу на якийсь час, поки він буде недієздатний".

Видання Mirror інформує про ще один вид раку, на який нібито хворіє Путін. Про це розповів олігарх, який має тісні зв'язки із російським лідером. Ім'я цього джерела не повідомляється.

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