Путін націлився на ще одну країну НАТО: розвідка "спалила" нову операцію Кремля

Російські спецслужби почали масштабну операцію з картографування критичної інфраструктури Швеції. Кремль готує підґрунтя для реальних диверсій та саботажу.

Про це повідомив український Центр протидії дезінформації при РНБО із посиланням на Службу безпеки Швеції.

Шведська спецслужба застерігає, що Росія може перейти до ризикованіших і непередбачуваніших кроків. За її інформацією, російські агенти отримували завдання фіксувати та картографувати об’єкти, які мають критичне значення для оборони країни.

Збирання даних про критичну інфраструктуру з боку Кремля може вказувати на підготовку до можливих диверсій або актів саботажу. Йдеться не лише про військові цілі, а й про енергетичні, транспортні та цифрові системи.

Швеція має підстави розглядати Росію як загрозу своїй безпеці. Країна вже неодноразово стикалася з кібератаками, фіксувала порушення свого повітряного простору російською авіацією, а також випадки диверсій проти підводної інфраструктури в Балтійському морі.

Крім того, фіксуються й нетипові інструменти впливу: раніше шведські правоохоронці викрили представниць Російської православної церкви, яких підозрюють у співпраці з військовою розвідкою РФ.

«Дії рф у Швеції свідчать про системний підхід — від збору розвідданих до підготовки й можливого здійснення диверсій. Це підтверджує розширення гібридної агресії кремля проти європейських країн, яка набирає дедалі більших масштабів», — зазначили в ЦПД.

До слова, голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан зауважив, що на північному сході Естонії багато російськомовних, що створює ризик гібридного сценарію для країни за зразком Криму. Він підкреслив, що Росія нарощує логістичні воєнні спроможності вздовж усього західного кордону, зокрема біля Нарви. Експерт назвав Естонію одним із найслабших місць НАТО.

Зауважимо, 18 березня російський винищувач Су-30 порушив повітряний простір Естонії поблизу острова Вайндлоо. Літак перебував у небі країни близько хвилини без плану польоту та радіозв’язку, що змусило італійських пілотів місії НАТО з авіабази Емарі піднятися на перехоплення. Через інцидент МЗС Естонії викликало представника РФ і вручило ноту протесту.