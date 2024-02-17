Путін навмисно знищив Навального у день відкриття Мюнхенської конференції – німецький політик

Господар Кремля обрав для ліквідації російського опозиціонера саме 16 лютого, щоб цим висловити свою зневагу до Заходу.

Російський опозиціонер Олексій Навальний не випадково помер у колонії саме в день відкриття Мюнхенської конференції з питань безпеки, на якій було заплановано виступ його дружини Юлії на одній з панелей на тему "кращої Росії".

Таку думку висловив в інтерв'ю Bild експерт ХДС із зовнішньої політики Юрген Хардт.

Він назвав Олексія Навального певним символом, який Путін вирішив знищити на очах у всього світу.

“Цей символ Путін захотів відправити до могили особливо огидним та легким способом, поки світові лідери та дружина Навального у Мюнхені говорять про агресію Путіна”, — сказав Юрген Хардт.

За його словами, Путін обрав для вбивства саме 16 лютого, щоб цим висловити зневагу до Заходу.

Сам кремлівський диктатор поки що не коментував смерть Навального, хоча, за словами його прессекретаря Дмитра Пєскова, господарю Кремля одразу повідомили про це. Натомість реакція Путіна була маніакальною - під час відвідування заводу в Челябінську він кілька разів сміявся лише за кілька хвилин після того, як йому повідомили про смерть.

Путін в Челябінську 16 лютого / Фото: скриншот з відео

Як повідомлялося раніше, російський опозиціонер Олексій Навальний, який був засуджений до 19 років позбавлення волі, раптово помер у колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ.

Офіційно причину смерті Навального не називали. Джерела пропагандистських ЗМІ висунули версію, що в опозиціонера відірвався тромб. Водночас адвокату і матері Навального заявили в колонії, що причиною став “синдром раптової смерті”.

Близькі та соратники опозиціонера звернули увагу, що за кілька днів до своєї смерті він почував себе добре. Напередодні загибелі, 15 лютого, Навальний по відеозв'язку брав участь у засіданні Володимирського обласного суду, почував себе нормально, скарг не висловлював, активно виступав, викладав докази на захист своєї позиції.

Нагадаємо, у суботу, 17 лютого, адвокат та мати російського опозиціонера Олексія Навального, який напередодні раптово помер у колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ, не знайшли тіло небіжчика у моргах міста Салехарда.

Читайте також: