Путін навряд чи буде заарештований за злочини в Україні, але є нюанс: у США прокоментували можливість покарання диктатора

Держдеп додає, що можна розпочати розслідування, підготувати обвинувальні акти проти Путіна та інших осіб у ланцюгу командування.

Очільник Кремля Володимир Путін навряд чи буде заарештований за злочини в Україні, поки він залишається на своїй посаді.

Про це заявила представниця Держдепу США з глобального кримінального правосуддя Бет ван Скаак в інтервʼю "Бабель".

За словами чиновниці, національні суди не можуть подолати імунітету очільника держави, уряду, а також міністра оборони.

"Навряд чи хтось буде заарештовувати Путіна, поки він глава держави. Якщо він опиниться під вартою іноземного суду, МКС чи української спеціальної палати, то, скоріш за все, це станеться тому, що він більше не буде головою держави. Тож це не причина відмовлятися від інтернаціоналізованої моделі", - заявила вона.

Ван Скаак додала, що "це не означає, що ви не можете розпочати розслідування, підготувати обвинувальні акти проти нього та інших осіб у ланцюгу командування".

"Тим більше проти посадовців Міністерства оборони, які планували та здійснювали агресивну війну, але не мають імунітету", - зазначила вона.

Щодо трибуналу, який не може подолати імунітету президента, Ван Скаак відповіла, що в Росії є багато інших високопосадовців, які несуть відповідальність за війну в Україні.

"Вони обіймають вищі керівні посади, приймають рішення і керують діями, які і є російською агресією. Ці люди мають відповісти за злочин агресії, за будь-які воєнні злочини та звірства. Тому Спеціальна палата для розгляду звинувачень все одно має сенс", - сказала вона.

Нагадаємо, що диктатор Володимир Путін побоявся особисто приїхати на форум "Армія-2023", який стартував 14 серпня у Москві. Він "поговорив" з учасниками через відеопослання.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Путін може зупинити війну ПРОСТО СЬОГОДНІ, але це небезпечно

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