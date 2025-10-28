"Путін назад не поверне": міністр оборони Італії сказав, чи має Україна піти на поступки

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто / © Фото з соціальних мереж

Реклама

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто впевнений, що Україна не матиме сил для повернення окупованих територій навіть за допомогою Заходу, а президент РФ Володимир Путін уже не зможе «повернути назад», оскільки закріпив їх як «російські» в конституції. Міністр вважає, що Києву доведеться вирішити, що є більшою жертвою — поступка територіями чи продовження кривавої війни.

Про це пише італійське видання Il Sole 24 ore.

Оцінка спроможності України та позиція Путіна

Гвідо Крозетто каже, що на сьогодні «всі вважають неможливим» повернення Україною територій, втрачених 2014 року та після лютого 2022-го.

Реклама

«Росія ніколи їх не віддасть, а Україна не матиме сили, щоб самостійно їх відвоювати, навіть із нашою допомогою», — заявив Крозетто.

Він також наголосив, що російський диктатор Володимир Путін поставив себе в умови, коли не може піти на переговори чи відступ, оскільки вже змінив конституцію, зробивши окуповані території «російськими». На його думку, перша гіпотеза, яку обговорює президент США Дональд Трамп — це «говорити про поступки» територіями.

Вибір між війною і поступками

На запитання журналіста щодо можливості для України погодитися на відмову від чотирьох окупованих областей Крозетто відповів, що це «залежить лише від них».

Міністр вважає, що Києву доведеться самостійно вирішити, чи «найбільшою жертвою є поступка територіями, чи продовження кривавої війни, яка може погіршитися». Він також навів дані про втрати.

Реклама

«Українські втрати — 520 тисяч, російські втрати — понад 1 мільйон. Різниця в тому, що українці знають про свої втрати, російський народ не має про це уявлення», — нагадав Крозетто.

Гібридна війна і корупція в Італії

Міністр оборони Італії також висловився щодо гібридної війни та російської пропаганди, яка проникає в італійське суспільство. Крозетто заявив, що «російська пропаганда проникла в мозок і культурне формування багатьох людей», використовуючи соціальні мережі та інші інструменти.

Крім того, він заявив про «класичну інфільтрацію корупції», стверджуючи, що «непідозрювані італійці були корумповані Росією». Крозетто пояснив, що Італія є головною європейською країною, яку вороги намагаються дестабілізувати.

«Ми єдина стабільна країна в Європі, і саме тому ми є головною ціллю», — вважає міністр.

Реклама

Позиція НАТО: захист нашого способу життя

Президент Військового комітету НАТО, адмірал Джузеппе Каво Драгоне виступив із протилежною заявою, наголосивши на зростанні агресії Росії та необхідності підтримки Києва.

«Москва більше не спокушає інструментальною політикою діалогу, вона скинула маску. Вона нападає на Україну, і НАТО продовжуватиме підтримувати законне право Києва на самооборону проти російської агресії, тому що ми захищаємо свободу, демократію та принципи, які гарантують безпеку нашого способу життя», — заявив адмірал.

Він додав, що загроза є довгостроковою, і «абсолютно не можна послаблювати пильність».

Нагадаємо, Зеленський відповів, чи готовий на територіальні поступки РФ заради миру. Президент ще раз наголосив, що Україна свої території окупантам не віддаватиме.