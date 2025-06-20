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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Путін назвав Ізраїль "російськомовною країною": на що натякає

Російський президент вважає, що серед ізраїльтян багато вихідців з колишнього Радянського Союзу.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Володимир Путін

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Президент Російської Федерації Володимир Путін, розмірковуючи про конфлікт на Близькому Сході, назвав Ізраїль майже російськомовною країною.

Таку заяву він зробив під час виступу на Санкт-Петербургському міжнародному економічному форумі.

«Ізраїль сьогодні — майже російськомовна країна, там мешкає велика кількість вихідців із СРСР, Москва це враховує», — сказав російський президент.

З цієї фрази господаря Кремля не зовсім зрозуміло, чи означає це дружнє ставлення до Ізраїлю через його «російськомовність», чи навпаки у Тель-Авіві повинні напружитися від перспективи допомоги «російськомовним ізраїльтянам» від Москви.

Водночас Путін заявив, що Росія завжди підтримує Іран у роботі з «мирним атомом» та «захищає його права у цій сфері не на словах, а на ділі».

При цьому він додав, що РФ продовжує роботу на АЕС «Бушер» в Ірані та отримала від Нетаньягу та Трампа запевнення про безпеку своїх співробітників там.

Попри те, що РФ, яка має оборонну угоду з Іраном, не надала жодного захисту стратегічному партнеру під час атак Ізраїлю, Путін назвав провокаторами тих, хто на тлі конфлікту на Близькому Сході каже, що Росія є ненадійним союзником.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін виступив з несподіваною ініціативою стати посередником у мирному врегулюванні «ізраїльсько-іранського конфлікту».

Згодом президент США Дональд Трамп різко відхилив пропозицію господаря Кремля і порадив йому зайнятися владнанням війни в Україні.

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