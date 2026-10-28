Володимир Путін / © Associated Press

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Росія підтримує тісні контакти зі США у космічній сфері, зокрема з американським підприємцем Ілоном Маском. Водночас Москва розвиває власну супутникову систему зв’язку «Рассвет», яку російський президент Володимир Путін назвав аналогом Starlink.

Про це Путін заявив 28 жовтня, повідомляють пропагандистські росЗМІ.

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За словами очільника Кремля, російський проєкт перебуває лише на початковому етапі розвитку.

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«Ми тісно співпрацюємо з нашими американськими партнерами, зокрема з паном Маском, адже на орбітах дуже важливо не заважати один одному, дотримуватися певної дисципліни та порядку», — заявив Путін.

Він також назвав Маска «геніальною людиною», згадавши про тисячі супутників Starlink, які компанія SpaceX вивела на орбіту.

Російський аналог Starlink — що про нього відомо

Росія розробляє низькоорбітальну супутникову систему широкосмугового зв’язку «Рассвет», яка має стати альтернативою Starlink. Раніше ГУР Міністерства оборони України оприлюднило інформацію про розробників і виробників, залучених до реалізації цього проєкту.

Перші 16 супутників системи Росія запустила в березні 2026 року. Наприкінці травня повідомлялося, що апарати проходять тестування. На той момент ознак їхнього військового застосування не виявили.

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19 липня відбувся другий запуск серійних супутників. За даними незалежних баз, на орбіту вивели ще 16 апаратів.

Однак для забезпечення цілодобового покриття, про яке заявляє Москва, російське супутникове угруповання має налічувати понад 250 апаратів.

Тим часом Європа шукає альтернативу Starlink Ілона Маска після обмежень зв’язку в Україні. Nokia та ICEYE вивчають можливості створення супутникової системи.

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