Путін назвав розширення НАТО на схід "нескінченним" та "дуже небезпечним" для Росії

Путін назвав розширення НАТО на схід "нескінченним" та "дуже небезпечним" для Росії

Зокрема, президентові РФ не подобається, що тепер розширення НАТО може відбутися за рахунок колишніх республік СРСР, особливо України.

Президент країни-агресорки Володимир Путін під час зустрічі з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим назвав "нескінченним" та "дуже небезпечним" розширення НАТО на схід.

Про це інформує "ТАСС".

За словами Путіна, російське МЗС має незабаром надати свої міркування щодо відповідей США та НАТО на пропозиції Москви про так звані "гарантії безпеки".

"Ми домовлялися (з Лавровим — Ред.) про те, що міністерство закордонних справ Росії представить свої міркування щодо відповідей, які ми отримали на наші пропозиції, надіслані американським колегам у Вашингтон та колегам з Північноатлантичного альянсу до Брюсселя щодо організації питань, пов'язаних з безпекою в Європі, і відповіді на наші занепокоєння, пов'язані з нескінченним, на наш погляд, і дуже небезпечним розширенням НАТО на схід", — сказав Путін.

Зокрема, президентові РФ не подобається, що тепер розширення НАТО може відбутися за рахунок колишніх республік СРСР, особливо України.

Раніше посол України у Британії Вадим Пристайко пояснив свої слова про нібито "відмову України від НАТО".

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