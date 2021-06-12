Путін назвав "словесним нетравленням шлунка" запитання про вбивства Нємцова та інших опозиціонерів Кремля

Путін розсміявся на запитання, чи були смерті опозиціонерів співпадінням.
Президент Російської Федирації Володимир Путін висловився про смерті відомих російський опозиційних до режиму Кремля діячів. В інтерв'ю американського каналу NBC журналіст запитав у Путіна чи є вбивство Бориса Нємцова, Анни Політковскої, смерті Олександра Литвиненка, Сергія Магницкого і Михайла Лесина співпадінням. На що Путін розсміявся.
"Не хочу здатися грубим, але це мені подібне до нетравлення шлунка, тільки словесне нетравлення. Ви перерахували багато людей, які загинули в різний час з різних причин від рук різних людей", – сказав президент Росії.
Також глава Кремля зазначив, що серед згаданих загиблих він добре ставився до Михайла Лесіна - ексміністра друку РФ і засновника Russia Today, який помер від тупої травми голови у Вашингтоні.
"До Лесіна я дуже добре ставився, він помер або загинув в США. Ми у вас повинні запитати, як він там загинув?", - додав Путін.
Нагадаємо, Президент РФ Володимир Путін заявив, що відносини між Росією і США найгірші за останні роки.