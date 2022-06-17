Путін назвав умову, за якої Росія застосує ядерну зброю

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Кремль не погрожує ядерною зброю, але застосує, якщо РФ буде потребувати захисту.

Очільник Кремля, коментуючи можливе застосування ядерної зброї, не забув похвастатися нею. Він сказав, "ми не погрожуємо, але всі повинні знати, що у нас є".

Про це Путін заявив 17 червня під час економічного форуму в Санкт-Петербурзі.

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"А ми що, мовчати будемо? Ми відповідним чином відповідаємо. Як тільки відповімо, вони чіпляються за це і кажуть, що ось, Росія погрожує. Нічого ми не погрожуємо, але всі повинні знати, що у нас є, і що ми будемо застосовувати, якщо це буде потрібно для захисту нашого суверенітету", - сказав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що російські пропагандисти відкрито погрожують застосуванням ядерної зброї. Через що європейські політики готуються до можливості застосування Росією так званої тактичної ядерної, хімічної або біологічної зброї.

У Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України пояснили, чому Росія систематично погрожує ядерною зброю. Там вважають, Російська Федерація вдається до маніпуляцій темою ядерної зброї, щоб потім висвітлювати реакції на свої заяви з позиції жертви та продовжувати тактику шантажу та залякування.

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