Путін назвав винних у спалаху небезпечного захворювання в РФ: українці та курячі яйця

За даними Росспоживнагляду, захворюваність на кір у Росії цього року зросла майже в 300 разів.

Президент РФ Володимир Путін назвав причиною різкого стрибка захворюваності на кір у Росії приїзд до країни-агресорки “великої кількості громадян України”, які буцімто не мають належного імунного захисту. Також він визнав дефіцит вакцини через недостатню кількість сировини для її виготовлення — курячих яєць.

Такою маячнею господар Кремля ділився під час прямої лінії з росіянами, передає The Moscow Times.

За словами Путіна, спалахи захворюваності на кір “у всьому світі спостерігаються раз на чотири роки” і вони "пов’язані з низькою імунізацією в тих країнах, звідки прибувають трудові мігранти".

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“В Україні імунізація була низькою. Це проблема. Мільйони людей до нас переїхали з України”, - сказав президент держави-агресорки.

Водночас Путін визнав “технічний збій”, через який у Росії виник дефіцит вакцин від кору та краснухи.

“Це пов'язано, як не дивно, із яйцем. Сировиною для вакцини проти кору є курячі яйця. Головне — щоб їх була достатня кількість та потрібної якості. Вчасно це не було зроблено”, - зазначив господар Кремля.

Президент РФ також визнав, що відхід з російського ринку низки іноземних фармацевтичних компаній став проблемою, та запевнив, що російська промисловість займається “імпортозаміщенням”.

Чому насправді зросла захворюваність на кір у РФ

За даними Росспоживнагляду, захворюваність на кір у Росії у січні-вересні 2023 року зросла в порівнянні з тим же періодом минулого року в 288 разів, або на 28 732% - до 8073 випадків.

Показники захворюваності вдвічі перевершили попередній “рекорд”, який було встановлено у 2019-му — тоді було зафіксовано близько 4 тисяч випадків.

Лікар-інфекціоніст Валентин Ковальов, який працює завідувачем в одному з федеральних медичних центрів, стверджує, що різке зростання захворюваності на кір у Росії пов'язане з перебоями в постачаннях вакцин, що почалися навесні 2023 року.

Російські лікарі не бачать перспектив зниження захворюваності на кір найближчим часом. Кількість тих, хто заразився, зростатиме доти, доки не перехворіють усі нещеплені, зазначав Ковальов.

Нагадаємо, раніше в монгольському регіоні Завхан на кордоні з Російською Федерацією у загиблого бабака виявили вміст патогену бубонної чуми.

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