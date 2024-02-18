Путін назвав війну в Україні "питанням життя і смерті" для Росії

Події на полі бою в Україні є питанням “життя і смерті” для Росії, яке може визначити її долю.

Про це заявив президент держави-агресорки Володимир Путін у телевізійному інтерв’ю, яке було оприлюднено державним каналом “Росія-1" у неділю, 18 лютого, передає The Moscow Times.

"Я вважаю, що для нас самих, а тим більше для наших слухачів і глядачів за кордоном, все ще важливо зрозуміти наш спосіб мислення", - сказав російський президент, коментуючи недавнє інтерв’ю колишньому американському телеведучому Такеру Карлсону, яке Кремль використав для просування своїх наративів про війну в Україні.

"Все, що відбувається на українському фронті: для них [країн Заходу] це покращення тактичної позиції, а для нас - це наша доля, це питання життя і смерті", - сказав Путін.

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У виданні нагадали, що Кремль неодноразово розглядав майже дворічний конфлікт в Україні як "боротьбу за виживання Росії", намагаючись згуртувати патріотичні настрої серед її населення, оскільки багато росіян апатично ставляться до війни.

У цьому ж інтерв'ю російському державному телеканалу, як передають пропагандистські ЗМІ, господар Кремля вкотре за останній час заявив, що Росія готова мирним шляхом завершити "цей конфлікт". "Ми готові до діалогу", - сказав Путін.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року авторитетна газета The New York Times з посиланням на джерела, близькі до Кремля, а також американських чиновників, знайомих із ситуацією, повідомила, що російський президент Володимир Путін дипломатичними каналами висловлює готовність до припинення вогню та переговорів.

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