"Путін не бере полонених": джерела FT повідомили, що літак Пригожина збила російська ППО

Джерела поки не можуть підтвердити, що на борту літака перебував особисто Євген Пригожин.

Літак Embraer-135, на борту якого перебував лідер терористичного угруповання "Вагнер" Євген Пригожин, ймовірно збила російська система ППО.

Про це пише видання Financial Time з посиланням на власні джерела через західних політиків.

Співрозмовник видання повідомив, що у нього є інформація про збиття літака російською зенітно-ракетною системою. Разом з тим він не зміг підтвердити, що на борту літака перебував особисто Євген Пригожин.

"Путін не бере полонених", — додав він.

Близький до терористів "Вагнер" Telegram-канал Grey Zone також стверджував, що літак Пригожина збили за допомогою засобів ППО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "вагнерівці" обіцяють помститися російському диктатору Путіну за смерть свого ватажка Євгена Пригожина.

Крім того, ми раніше інформували, що у Тверській області розбився літак, який належав Пригожину.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.