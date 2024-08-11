Путін не довірив Герасимову керувати обороною Курської області: хто очолив контроперацію

Президент держави-агресорки Володимир Путін призначив голову ФСБ Олександра Бортнікова командувачем “контртерористичної операції” під час боїв, які тривають у Курській області.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

“Путін, ймовірно, призначив Бортнікова головою „контртерористичної операції“, тому що Бортніков раніше зарекомендував себе як ефективний менеджер під час криз, які загрожували внутрішній стабільності Росії та кремлівському режиму”, — йдеться у повідомленні.

Аналітики ISW нагадали, що Бортніков займався переговорами та забезпечив гарантії засновнику ПВК “Вагнер” Євгену Пригожину під час заколоту влітку минулого року. Після свого переобрання Путін публічно похвалив директора ФСБ за забезпечення безпеки та суверенітету Росії.

ISW уточнює, що призначення Бортнікова керівником протидії наступу у Курській області свідчить про те, що Путін був незадоволений тим, як російське військове командування справляється із ситуацією.

Раніше під час екстреної наради Радбезу, яку Путін провів 7 серпня на тлі успішного просування ЗСУ в Курській області, Герасимов пообіцяв президенту зупинити і відкинути війська, які здійснили вторгнення, за межі Росії.

Згодом Герасимов поширив неправдиву інформація про “зупинку” просування вглиб Росії. Після його заяви було втрачено ще близько 10 населених пунктів та газовимірювальну станцію “Суджа”, через яку російський газ подається до Європи.

9 серпня на території Курської, Бєлгородської та Брянської областей РФ було запроваджено режим контртерористичної операції (КТО).

Як повідомляє The Moscow Times з посиланням на чотирьох російських високопосадовців, які попросили не називати їхніх імен, нездатність російських збройних сил протистояти вторгненню змусили “нервувати” Володимира Путіна і все російське командування.

ЗСУ зняли російський прапор у Свердліково Курської області

Нагадаємо, голова оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер вважає, що наступ українських сил у Курській області демонструє, що російський президент Володимир Путін “нічого не контролює”.

Читайте також: