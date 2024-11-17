"Путін не хоче миру і не готовий домовлятися про нього": Макрон відповів, чи відновить переговори з РФ

Очільник Кремля не хоче миру з Україною і не готовий домовлятися про нього, отже президент Франції Емманюель Макрон відновить переговори з Володимиром Путіним лише "коли контекст і умови будуть відповідними".

Про це Макрон сказав під час свого робочого візиту до столиці Аргентини — Буенос-Айреса.

Водночас голова Франції "ніколи не виключав" такого діалогу.

Після масованої атаки Росії на українську енергомережу 17 листопада президент Франції вважає очевидним, що наміри Путіна полягають у посиленні бойових дій.

"Якими б не були заяви Путіна, він не хоче миру і не готовий вести переговори. У цьому контексті ми повинні дотримуватися наших зобов’язань перед українцями, тобто дозволити їм вести цю війну опору, постачати зброю, обладнання", — додав Макрон.

Він також додав, що саме озброєння, підтримка Україні та надання можливості протистояти є головним "найближчими днями і тижнями". За його словами, союзники повинні сприяти "миру, що не є капітуляцією України".

Зі свого боку прем'єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер, який також прямує на G20, заявив у неділю, що він "не має наміру говорити" з Володимиром Путіним і що необхідно "подвоїти зусилля для посилення допомоги Україні".

Додамо, що Еммануель Макрон виступив під час пресбрифінгу перед від’їздом з Аргентини до Бразилії, де він візьме участь у саміті G20.

Як стало відомо раніше, президент РФ Володимир Путін не поїде на саміт G20 до Ріо-де-Жанейро. Бразилія є членом Міжнародного кримінального суду і мала б заарештувати його.

Нагадаємо, Франція та Британія дозволили удари по Росії своїми далекобійними ракетами. Про це повідомили в Le Figaro.

Читайте також: