"Путін не хоче закінчення війни, але готується до цього": дипломат про ситуацію в РФ

Чи готові у Кремлі до завершення війни в Україні?

В Росії вже підготували пояснення на випадок завершення війни.

Про це пише "РБК-Україна" з посиланням на слова надзвичайного і повноважного посла, радника директора Національного інституту стратегічних досліджень Андрія Веселовського.

Президент РФ Володимир Путін, за словами дипломата, не хоче завершувати війну проти України. Але закінчення конфлікту можливе в разі серйозних поразок росіян. Веселовський також додав, що, наприклад, представниця МЗС РФ Марія Захарова вже склала свою заяву з поясненнями.

"У Захарової є сценарій, як вона буде все пояснювати. Це не проблема. І воно з'явиться тоді, коли з'являться серйозні поразки російських військ на фронті", – додав Веселовський.

Він наголосив, що українські дрони і ще недосконалі ракети завдають Росії серйозної шкоди. І це вже помічають звичайні росіяни.

"Нещодавно пройшла фраза, яка мені сподобалася. Путін не хоче закінчення війни, але Путін готується до цього. І я в цю фразу вірю. Ознаки є, але потрібно більше з нашого боку", – сказав дипломат.

Нагадаємо, 47-й президент США Дональд Трамп заявив 16 грудня, що працює над "припиненням війни" в Україні. Він зазначив, що його команда досягла "невеликого прогресу" в цьому.

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