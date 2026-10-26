Путін не хоче помирати: Кремль вкладає мільярди в боротьбу зі старістю, а його донька працює над генною терапією

Марія Воронцова і Путін / © Alamy

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Донька президента РФ Володимира Путіна Марія Воронцова стала однією з ключових учасниць російських досліджень, присвячених радикальному подовженню людського життя. Йдеться про генну терапію, препарати проти старіння і 3D-друк органів — технології, які, за задумом кремлівських ідеологів, можуть допомогти Путіну «обдурити Бога».

Про це пише The Times.

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Як донька Путіна планує боротися зі старінням

41-річна Марія Воронцова, лікарка-ендокринологиня і керівниця Інституту медичних досліджень та освіти Московського державного університету, розповіла про ці дослідження на московському форумі «Живи довго, живи інакше».

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Вона розділила боротьбу за довголіття на два етапи. Перший — дотримання здорового способу життя: правильне харчування, фізична активність, помірне вживання алкоголю та своєчасне звернення до лікарів.

«Це має дозволити більшості людей дожити до 85–90 років», — зазначила Воронцова.

Другий етап має значно амбітнішу мету — подолати біологічні обмеження людського організму. Вона визнала, що наразі результати цих досліджень залишаються обмеженими.

«Протягом наступних 10–20 років екзистенційний страх смерті змушуватиме систему охорони здоров’я розв’язати цю проблему», — вважає вона.

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Амбіції щодо подовження людського життя цікавлять не лише науковців. Як пише The Times, Володимир Путін також неодноразово висловлювався про перспективи радикального збільшення тривалості життя.

За даними видання, під час саміту в Пекіні торік восени Путін і голова КНР Сі Цзіньпін опинилися в центрі уваги після того, як увімкнений мікрофон зафіксував їхню розмову про старіння.

«З розвитком біотехнологій людські органи можна буде постійно пересаджувати, і люди зможуть залишатися дедалі молодшими та навіть досягти безсмертя», — перекладав китайською слова Путіна його перекладач, повідомляє The Times.

За інформацією видання, Сі Цзіньпін зауважив, що раніше люди рідко доживали до 70 років, а сьогодні, за його словами, «у 70 ти ще дитина». Він також припустив, що протягом цього століття люди зможуть жити до 150 років.

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The Times також нагадує, що пізніше Путін заявляв журналістам: сучасна медицина та операції з заміни органів дають людству підстави сподіватися на значне подовження активного життя.

Які технології проти старіння розробляють у Росії

2024 року Володимир Путін оголосив про запуск національного проєкту «Нові технології збереження здоров’я». Як пише The Times, на програму передбачили 26 мільярдів доларів, а серед її цілей — врятувати 175 тисяч життів до кінця десятиліття.

За інформацією видання, серед основних напрямів досліджень — генна терапія, 3D-біодрук живих тканин і вирощування органів у мінісвинях для подальшої трансплантації. Ці технології розглядають як можливі способи боротьби з віковими захворюваннями та подовження життя.

The Times також звертає увагу на Михайла Ковальчука — керівника Курчатовського інституту, фізика та близького до Путіна діяча, якого вважають одним із ключових ідеологів програми.

«Ковальчук марить вічним життям і російським геномом», — заявило джерело, близьке до Кремля, в коментарі одному з російських видань.

Ще один напрям досліджень — генна терапія, яка має уповільнювати клітинне старіння. У квітні заступник міністра науки РФ Денис Секірінський повідомив про розроблення такого препарату. Як зазначає The Times, ці дослідження є частиною ширшої державної програми, спрямованої на подовження життя.

Ще 2024 року Міністерство охорони здоров’я РФ надіслало науковим інститутам листи з вимогою прискорити розроблення технологій для зменшення проявів клітинного старіння, уповільнення когнітивних і сенсорних порушень та корекції вікового погіршення роботи імунної системи.

«Коли ми отримали цього листа, чесно кажучи, я був приголомшений. Мене спантеличив сам підхід до питання. Ну, звісно, давайте працювати над відновленням здоров’я цих старих дідів, наче більше нікому не потрібна наша увага. Просто посеред війни ми маємо все кинути», — розповів один із дослідників виданню з посиланням на джерело, близьке до Кремля.

Чи зможуть у Росії надрукувати людські органи на 3D-принтері

Як пише The Times, науковці Курчатовського інституту досліджують можливість створення людських тканин та органів за допомогою 3D-друку. Російські дослідники стверджують, що вже надрукували людську хрящову тканину та щитоподібну залозу миші. За даними видання, їхня мета — навчитися замінювати людські органи за допомогою цих технологій до 2030 року.

«Повністю функціональні людські органи, придатні для трансплантації, наразі неможливо створити в лабораторії», — зазначає The Times.

Крім того, як підкреслює видання, пересадження органів передбачає ризики, а пацієнтам часто доводиться тривалий час приймати препарати, які пригнічують імунну систему.

Ще один напрям, про який пише The Times, — розроблення препаратів проти вікових змін. На московському форумі Марія Воронцова запропонувала визнати старість окремим діагнозом.

«Це дозволило б схвалювати препарати проти старіння, відомі як геропротектори, які зараз проходять клінічні випробування», — йдеться у матеріалі The Times.

Нагадаємо, раніше TSN.ua писав про можливих наступників Володимира Путіна та ризики боротьби за владу в Кремлі після його смерті. Серед потенційних претендентів на президентське крісло називали колишнього охоронця Путіна Олексія Дюміна, заступника голови адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка та Дмитра Патрушева.

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