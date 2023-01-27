Путін не має козиря в рукаві: російський опозиційний журналіст дізнався, що задумав очільник Кремля

Таємної зброї в Росії немає, але є дві специфічні переваги, вважає журналіст.

Російський президент-диктатор Володимир Путін не має козиря в рукаві, а погрози РФ про свою "високоточну зброю та техніку" не мають під собою жодного підґрунтя.

Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст Майкл Накі.

За його словами, таємної зброї в Росії немає, але є дві специфічні переваги дві. Це - мобілізація чи будь-яке інше рішення.

"На початку січня керівництво Росії розуміло, що до України приїде багато західної техніки та зброї. Весною очікується контрнаступ, до якого Кремль вже певний час готується", - сказав він.

Журналіст припускає, що план Путіна полягає в тому, щоб російська армія відволікала українську від підготовки до контрнаступу.

"План Росії у військовому аспекті зараз виглядає так: відтягувати українське військо, заважати готуватися до наступу і спробувати зайняти більш успішні позиції до майбутнього українського наступу", - вважає Накі.

Загроза нового наступу Росії

У Кремлі готуються до нового наступу на Україну. Попри великі втрати, Путін переконаний, що його окупаційні війська можуть повернути ініціативу після місяців втрати позицій.

Російське керівництво продовжує мобілізаційні заходи на території своєї країни, а також на окупованих українських. За інформацією Генштабу, в тимчасово анексованому Криму Росія проводить підготовчі заходи до чергової хвилі мобілізації. Наступна запланована на кінець лютого.

Тим часом у Пентагоні вважають, що наступні кілька місяців можуть виявитися вирішальними для України у війні, розв'язаній Росією.

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