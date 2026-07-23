Над Москвою зменшують повітряний простір / © Associated Press

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Російська влада змушена йти на нові обмеження у цивільній авіації через систематичні атаки українських дронів на об’єкти в тилу РФ. Росавіація запровадила нові правила польотів у Москві.

В Інституті вивчення війни розповіли детальніше, що це означає.

У Москві обмежують повітряний простір через українські атаки

Держаудит цивільної авіації видав повідомлення льотчикам про зниження висоти польоту поблизу Москви до 4900 метрів та заборону на транзитні польоти над Москвою.

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Журналісти зазначають, що такі обмеження суттєво ускладнять логістику. А російські ЗМІ повідомляють, що заборона на транзитні польоти зменшить обсяг польотів, але збільшить витрату палива та час у повітрі.

Це вже не перше подібне рішення російського регулятора останнім часом. Раніше, 17 червня 2026 року, Росавіація вже зменшувала допустиму висоту для цивільних суден до 5200 метрів.

Тоді зони обмеження охоплювали Москву, більшу частину Московської області, а також окремі райони Рязанської, Тульської, Калузької, Тверської, Ярославської та Володимирської областей.

Попри це українські військові не зменшили інтенсивності дронових ударів по РФ, а навпаки — кількість ударів по військово-промислових та логістичних об’єктах на території Росії після цього лише зросла.

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Експерти Інституту вивчення війни звертають увагу на те, що кремлівська система ППО виявилася нездатною повноцінно перекрити власні тилові регіони. На думку аналітиків, чергове закриття та звуження повітряного простору над Москвою свідчать про спроби влади хоч якось зменшити ризики від регулярних нальотів українських дронів.

У Путіна готуються до масового бунту по всій Росії

Нагадаємо, Інститут вивчення війни зазначає, що Кремль активно готує підґрунтя для можливої мобілізації та потенційного оголошення воєнного стану в Росії.

Згідно з останніми рішеннями владних структур, Держдума РФ дозволила укладати військові контракти особам із непогашеною судимістю, а Росгвардія запропонувала оновити правила цивільної оборони для захисту від «небезпек» під час воєнного стану.

Це доповнює ухвалений раніше закон про направлення резервістів у зону бойових дій без офіційного оголошення мобілізації. За оцінками аналітиків, такі законодавчі кроки спрямовані на спрощення набору особового складу та підготовку до можливих внутрішніх заворушень, адже мобілізація залишається дуже непопулярною серед населення.

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Водночас експерти наголошують, що остаточне рішення щодо офіційного оголошення мобілізації залишається виключно за Володимиром Путіним і залежатиме від його оцінки ситуації на фронті та стабільності режиму.

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