Путін не оцінив поступки Трампа: Портников про наслідки обурення президента США

Путін розчарував Трампа / © ТСН.ua

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Зміна ставлення американського президента до російського лідера після тижнів схвальних відгуків Дональда Трампа про Володимира Путіна відбулася через те, що перед шостою телефонною розмовою з кремлівським диктатором президент США вирішив змусити Путіна змінити погляд на війну проти України шляхом досить серйозних поступок Москві.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников на своєму YouTube-каналі.

Невдалі поступки та реакція Путіна

За словами Віталія Портникова, таких серйозних поступок у російсько-американському діалозі ще не було. Дональд Трамп вирішив проявити ініціативу, призупинивши військову допомогу Україні. Хоча офіційно відповідальність за це рішення поклали на Пентагон та його очільника Піта Гегсета.

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Проте, очікувано, Путін не оцінив цих кроків американського президента. Портников зауважив, що російський диктатор завжди сприймає будь-яку пропозицію компромісу як слабкість. Він переконаний, що потрібно й надалі тиснути на партнерів, аби вони погодилися не на компроміс, а на безумовне виконання його імперських забаганок.

Відсутність компромісу в російській політиці

Політична лінія Путіна полягає у намаганні змусити інших виконувати його вимоги.

«Компроміс відсутній в абетці російської політики, російської дипломатії,» — підкреслив Портников.

Він додав, що для Кремля існує лише повна перемога та знищення противника або власна поразка.

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Очевидно, для Трампа, який не розуміє російської ментальності, така поведінка Путіна стала обуренням. Але ж більш досвідчених політиків та дипломатів господар Кремля не здивував, адже російські та радянські лідери завжди поводилися саме так.

Наслідки розчарування Трампа

Саме завдяки цьому розчаруванню у підході Росії до переговорів, Дональд Трамп тепер позитивно відгукується про свою розмову з українським президентом. Він підкреслює готовність і надалі допомагати Україні у жорстокій війні.

«Залишається тільки сподіватися, що ці слова американського президента дійсно перевтіляться у конкретні рішення по підтримці України у наступний період російсько-української війни», — підсумував Віталій Портников.

Нагадаємо, Західні журналісти вважають, що президент США дав Путіну «зелене світло» та свідомо допомагає диктаторові нещадно знищувати Україну. На це вказують посилені атаки по Україні на тлі припинення постачання зброї ЗСУ для захисту від ворога.

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