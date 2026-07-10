Путін не піде на перемир'я: у Кремлі готуються до нового етапу війни — Reuters

Президент Росії Володимир Путін / © Associated Press

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Президент Росії Володимир Путін не має наміру найближчим часом погоджуватися на мирні переговори з Україною та, ймовірно, готується до нової ескалації війни.

Про це Reuters повідомили три джерела, близькі до Кремля.

За словами співрозмовників агентства, останні успішні удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах і портах не змусили Кремль шукати компроміс, а навпаки, лише зміцнили рішучість Путіна продовжувати бойові дії.

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Двоє джерел на умовах анонімності заявили, що в найближчі місяці існує «висока ймовірність ескалації». Один із них, який регулярно зустрічається з російським президентом, зазначив, що Путін «остаточно зайняв жорстку позицію».

Донбас залишається головною метою

За інформацією Reuters, Путін і далі вважає захоплення всієї території Донецької області принциповою умовою своєї «перемоги».

Одне з джерел повідомило, що нещодавно російський лідер відкинув пропозиції своїх радників щодо можливого компромісу на основі припинення вогню по нинішній лінії фронту.

Інший співрозмовник агентства стверджує, що Путін переконаний: російська армія найближчим часом зможе повністю окупувати Донбас.

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У Києві бачать підготовку до нових операцій

У відповідь на запит Reuters високопосадовець Офісу президента України повідомив, що українська розвідка протягом останніх місяців фіксує підготовку Росії не до миру, а до нових військових операцій.

За його словами, Кремль може планувати як подальший наступ в Україні, так і потенційні дії проти інших європейських держав.

Кремль не відмовляється від силового сценарію

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив Reuters, що Росія нібито готова до «мирного врегулювання», але водночас має достатньо ресурсів для продовження так званої «спеціальної військової операції».

Водночас, за даними агентства, у Росії дедалі активніше обговорюють можливість розширення війни. Деякі російські військові експерти вже публічно допускають удари по військових об’єктах НАТО в країнах Балтії.

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Паливна криза не змінила позицію Путіна

Reuters зазначає, що українські атаки на нафтопереробні заводи, порти та паливні сховища вже спричинили серйозний дефіцит пального в Росії, який відчули мільйони росіян.

Попри це, джерела агентства стверджують, що ці удари лише посилили бажання Кремля відповісти жорсткіше.

За останній тиждень Росія здійснила дві масштабні комбіновані атаки дронами та ракетами по Україні, зокрема по Києву. У Кремлі заявляють, що ці удари були спрямовані по військових цілях.

Росія може розширити зону бойових дій

Минулого тижня Володимир Путін заявив, що через українські удари по енергетичній інфраструктурі Росія прагнутиме створити так звану «зону безпеки» вздовж кордону, що може означати спроби захоплення нових українських територій за межами Донбасу.

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Колишній чиновник Міноборони РФ Андрій Ільницький у своїй статті для газети «Коммерсант» припустив, що наступним етапом ескалації можуть стати масовані удари по великих промислових підприємствах України, а згодом — навіть по базах НАТО в країнах Балтії та Румунії.

Водночас західні експерти наголошують, що такий сценарій створює ризик прямого зіткнення Росії з Північноатлантичним альянсом.

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