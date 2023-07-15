“Путін не програв”: несподівана оцінка позицій господаря Кремля від британського соціолога

Усередині країни становище російського президента навіть міцніше, ніж було до початку повномасштабного вторгнення.

Відомий фахівець із Росії, професор лондонського Кінгс-коледжу та директор з демократичної стійкості Європейського центру політичного аналізу Сем Грін вважає неправильним говорити про поразку російського президента Володимира Путіна. За його словами, усередині країни його становище навіть міцніше, ніж було до лютого 2022 року.

Таку думку він висловив у своєму дописі на платформі Substack.

За словами Сема Гріна, те, що Росія не змогла реалізувати свої територіальні амбіції, стала менш успішною та захищеною, підштовхнула Фінляндію та Швецію до НАТО і сама наближає до вступу в Альянс Україну, ще не є підставою оголошувати про поразку Путіна.

“Якби Росія була країною, в якій президент повинен звітувати, у будь-якому реальному сенсі, за свою турботу про національні інтереси, то все це мало б значення. Але Росія – не така країна”, – пояснює він.

Війна в Україні, на його думку, означає для Путіна ще більшу можливість розправитися із внутрішніми ворогами в Росії.

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“Жодної організованої масової опозиції більше немає. Росіяни пручаються пасивно – тікають із країни або відкуповуються від військової служби хабарями. На тих, хто відкрито висловлюється проти війни, чекають репресії. Навіть серед тих, хто сумнівається в тому, що цю війну потрібно було починати, багато хто вважає, що якщо вона вже розпочата, необхідно знайти спосіб її виграти або хоча б не програти”, - додає Грін.

Соціолог вважає, що навіть заколот Пригожина не похитнув путінський режим.

“Факт, на який потрібно звертати найбільше уваги, - це не те, що Пригожин повстав, а те, що до нього ніхто не приєднався”, - наголосив він.

Сем Грін відзначив, що війна дала можливість Путіну налагодити нові стосунки із багатими та могутніми росіянами, які хоча й безпосередньо постраждали від західних санкцій, але тепер отримали можливість створювати новий капітал.

“З металу треба робити танки та снаряди, потрібно вербувати армії найманців, є логістика постачання фронту та обходу санкцій – все це щедрі джерела доходу для тих, хто зумів про це потурбуватися. А виділення доступу до цих доходів та так, щоб себе не забувати, - це саме та гра, яка і наділяє Путіна владою”, - пише соціолог.

Нагадаємо, під час саміту НАТО у Вільнюсі президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що російська агресія не триватиме роками і "Путін уже програв цю війну".

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