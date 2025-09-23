Путін не просто погрожує, а готується до ядерного удару: розвідниця США зробила тривожне попередження

Путін грає з ядерним арсеналом

Російський диктатор Володимир Путін «тримає палець на ядерній кнопці», тож ризик глобальної війни щоденно зростає.

Про це пише стратегічний аналітик військової розвідки, експрацівникця Розвідувального управління Міністерства оборони США Ребека Коффлер для The Telegraph.

У п’ятницю три російські МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії — країни-члена НАТО. Це стало черговою провокацією Кремля після нещодавніх інцидентів із безпілотниками над Польщею та Румунією.

Коффлер попереджаює, що такі дії є частиною небезпечної гри Путіна, спрямованої на перевірку реакції НАТО та зниження чутливості Європи до порушень її суверенітету. Але загроза значно серйозніша.

Минулого тижня Росія провела масштабні навчання «Захід-2025», кульмінацією яких стало моделювання тактичного ядерного удару. За процесом особисто спостерігав Володимир Путін. За словами Коффлер, «ризик ядерної війни сьогодні — на найвищому рівні. Вона пише: „Немислиме є більш реальним, ніж більшість готова визнати“.

Росія відпрацьовує сценарії обмеженого застосування ядерної зброї, а Путін та Генштаб розглядають її не лише як фактор стримування, а як реальний бойовий інструмент.

Крім того, відсутність довіри між Москвою та Заходом, регулярні провокації й паралельні навчання НАТО та РФ створюють небезпечні умови для випадкової ескалації.

Ситуація нагадує кризу 1983 року під час навчань Able Archer, коли світ опинився за крок від ядерної війни через радянські підозри.

Сьогодні, на тлі війни в Україні, відсутності прямих каналів зв’язку між Росією та НАТО і взаємних звинувачень у планах нападу, «туман війни» може стати фатальним, застерігає Коффлер.

«Ймовірність прорахунку із трагічними наслідками цілком реальна», — підсумувала аналітикиня.

Нагадаємо, Польща і Швеція вперше в історії розпочали військові навчання. Країни проводитимуть спільні операції в Балтійському морі, а також розвиватимуть співпрацю у галузі оборонних технологій.

Повітряні провокації з боку Росії

Зазначимо, у вересні російські військові відзначилися низкою демонстративних порушень повітряного простору країн НАТО.

Під час масованої атаки по Україні в ніч проти 10 вересня російські дрони вперше цілеспрямовано залетіли до Польщі. Близько 20 дронів РФ залетіли на територію Польщі та були збиті силами ППО й авіацією НАТО. Вони не мали бойових частин.

19 вересня російські винищувачі МіГ-31, що запускають аеробалістичні ракети «Кинджал», на 12 хвилин вторглися у повітряний простір Естонії. Війська НАТО для перехоплення підняли винищувачі F-35 Військово-повітряних сил Італії.

Днями російські винищувачі порушили зону безпеки Польщі і пролетіли над її буровою платформою у Балтійському морі.

Крім того, на латвійському узбережжі виявили уламок російського дрона. Черговий інцидент з російським дроном на території Латвії підкреслює зростання загрозу для країн Балтії та НАТО.

У Литві запропонували відповідати на подібні вторгнення збиттям, як це зробила Туреччина у 2015 році з російським Су-25, який залетів до її повітряного простору.

Про аналогічні наміри заявили у Міноборони Великої Британії.