"Путін не сховається": політолог пояснив, що чекає на президента РФ після поразки в Україні

Президент Росії Володимир Путін має єдину можливість зберегти життя та свободу – це швидка капітуляція в обмін на західні гарантії безпеки. Після поразки у війні з Україною недоторканність Путіна не зможе гарантувати ніхто.

Таку думку висловив в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua публіцист та політолог Михайло Шейтельман.

"У нього є ще поки що можливість і шанс розміняти свій імунітет у міжнародному плані на щось, якщо зараз він капітулює, піде від влади... Якщо запропонувати, наприклад, американцям, що вони зберігають життя Путіна, відмовляються від його переслідування в обмін, то на таке поки що підуть. Далі може вже й ні. Це єдина можливість", — вважає Шейтельман.

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На його думку, президент РФ після поразки у війні та втрати влади сховатися вже не зможе.

"Є лише одна країна у світі, яка могла б теоретично гарантувати його недоторканність — це Китай. Інших країн просто немає. Західні країни ми одразу відкидаємо, а в інших немає інструментів. Він поїде до Індії, Індії завтра скажуть — видайте Путіна, або проти вас ембарго. Звичайно вона видасть тієї самої секунди або продасть за гроші", — зазначив політолог.

Шейтельман також не вірить, що Путін може втекти до Венесуели чи до інших країн, де діє ПВК "Вагнер":

"ПВК "Вагнер" діє, поки є Путін при владі в Росії. Не буде ніякого ПВК "Вагнер", все буде знищено за секунду. Коли розвалився Радянський Союз, впали майже всі режими, які він поставив по світу. Це була купа країн у світі. Центральній Америці, в Африці, Азії. Знищити Путіна, спіймати його в Центральноафриканській республіці для західних сил, коли у нього немає ядерної кнопки – це питання тижня".

Нагадаємо, російський політолог Аббас Галлямов з посиланням на свої джерела повідомив, що президент РФ Володимир Путін та його поплічники розробляють план втечі до Латинської Америки на випадок поразки у війні та держперевороту.

Радник Офісу президента Олексій Арестович стверджує, що Путін нібито тричі просив у Китаю політичного притулку.

Своєю чергою, військовий експерт Михайло Самусь прогнозує, що Росія вже незабаром може піти з усіх окупованих територій України, включаючи Крим, самоізолюватися і остаточно перетворитися на диктатуру фашистського типу. Путін, незважаючи на поразку у війні, утримає владу, але завадити вступу України до ЄС та НАТО більше не зможе.

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