Путін не стане на заваді: у Білому домі хочуть бачити Україну на саміті G20

Прессекретарка Білого дому також наголосила, що президент Джо Байден не планує зустріч з Володимиром Путіним.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що США виступають за участь України у саміті G20 на Балі, навіть якщо там буде президент Росії Володимир Путін.

Про це пише Baha Breaking News.

Карін Жан-П'єр також наголосила, що Джо Байден не має наміру зустрічатися зі своїм російським колегою Володимиром Путіним під час саміту Великої двадцятки.

Прессекретарка Білого дому підкреслив, що Україна має взяти участь у саміті, якщо Росія відвідає захід, який відбудеться в Індонезії наступного тижня, додавши, що рішення щодо участі двох країн залежить від лідерів G20.

За її словами, Сполучені Штати будуть захищати Україну та засуджувати Росію через розв'язання жорстокої війни.

Саміт G20 на Балі

Саміт G20 відбудеться 15-16 листопада на острові Балі в Індонезії.

27 жовтня кремлівський диктатор Володимир Путін припустив, що він може відвідати саміт G20.

У МЗС України вимагають виключити Росію зі списку запрошених на саміт і вигнати її з G20.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що присутність кремлівського диктатора Путіна на саміті G20 є великою помилкою, яку ще не пізно виправити.

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