“Путін не становить загрози для Німеччини”: ультраправий політик назвав іншого ворога

Німецький ультраправий політик Тіно Хрупалла, який є одним з лідерів партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН), заявив, що Росія під президентством Володимира Путіна не становить загрози для його країни При цьому він застеріг від потенційної небезпеки з боку Польщі. Ці коментарі, які інші німецькі політики вважають прямим повторенням меседжів Кремля, прозвучали на тлі того, що АдН все частіше називають «п’ятою колоною», яка просуває російські інтереси всередині країни.

Про це пише Politico.

«Путін мені нічого не зробив»

Під час виступу на німецькому громадському телебаченні, Тіно Хрупалла категорично відкинув ідею російської загрози, прямо заявивши, що не бачить небезпеки.

«Путін мені нічого не зробив. Я не бачу жодної небезпеки для Німеччини з боку Росії на цей момент», — сказав Хрупалла.

Після цього він наполіг на тому, що будь-яка країна може потенційно становити загрозу для Німеччини. Як приклад він назвав Польщу, пославшись на відмову Варшави екстрадувати українського громадянина, якого німецька влада підозрює у підриві газопроводів «Північний потік» у 2022 році.

«Візьміть, наприклад, Польщу. Польща також може бути для нас загрозою», — заявив Хрупалла.

Звинувачення у шпигунстві

Політики з центристських партій Німеччини дедалі частіше звинувачують АдН у тому, що вона діє як «рупор Кремля». Деякі навіть припускають, що Росія використовує доступ партії до офіційної інформації для шпигунства.

Наприклад, голова комітету Бундестагу з нагляду за розвідкою Марк Генріхманн вважає, що Росія займається саме цим.

«Росія, звичайно, чинить свій очевидний вплив у парламенті, особливо в АдН, щоб шпигувати та отримувати конфіденційну інформацію. АдН із вдячністю дозволяє використовувати себе для цієї зради на користь Путіна», — сказав журналістам Генріхманн.

Хрупалла категорично відкидає ці звинувачення і називає їх «підступними».

«Вони звинувачують нас у речах, які ніколи не зможуть довести, і я вважаю це підступним», — відповів він.

Внутрішній розкол через BRICS

Коментарі Хрупалли прозвучали на тлі внутрішньої суперечки в АдН щодо групи партійних політиків, які планували поїздку до Росії на міжнародну конференцію країн BRICS у Сочі.

Інша співлідерка АдН, Аліс Вайдель, яка намагається покращити імідж партії та приборкати найбільш відвертих проросійських політиків, намагалася зупинити цю поїздку, що свідчить про зростання розколу всередині партії щодо ступеня підтримки Росії.

«Ми не повинні так продовжувати. Ми не можемо собі цього дозволити, і ми цього не хочемо», — заявила вона журналістам у Бундестазі.

Нагадаємо, АдН опинилася під шквалом критики з боку німецьких чиновників. Партія відкрито демонструє свою близькість до російського диктатора і поводиться як «німецька партія Путіна».