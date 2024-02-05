"Путін не вірить своєму щастю": Трамп може пожертвувати Україною заради перемоги на виборах – FT

На думку FT, цілком можливо, що Трамп вітав би українську поразку – якби вона сталася вчасно перед президентськими виборами у США і дала б змогу вкотре розкритикувати Байдена.

Колишній президент США Дональд Трамп може "пожертвувати" інтересами України, аби знову стати главою Білого дому.

Про це йдеться у статті Financial Times.

Автори статті зауважують, що до виборів президента США ще багато місяців. Але Дональд Трамп вже справляє глибоко шкідливий вплив на американську зовнішню політику. Так, за дорученням Трампа, республіканці в Конгресі блокують військову допомогу Україні.

"Хоча цього тижня Сенат США може погодити пакет допомоги, республіканці в Палаті представників залишаються абсолютно непоступливими. У результаті стає все менш імовірним, що військова допомога Україні потрапить через Конгрес найближчими місяцями – або навіть цього року", – йдеться у статті.

Небезпека "снарядного голоду" для України

FT наголошує: наслідки такого рішення можуть бути катастрофічними. Україна вже відчуває нестачу боєприпасів – зокрема артилерійських снарядів. Цього року це стане ще гострішим із дедалі небезпечнішими результатами.

Також читайте ЗСУ відчувають брак снарядів: як цим користуються окупанти

Джек Вотлінг з Британського Королівського інституту об’єднаних служб, який часто відвідує передову в Україні, каже, що ситуація зараз надзвичайно серйозна. За його інформацією, дефіцит боєприпасів уже призвів до збільшення втрат українців. Не маючи певності щодо того, коли надійдуть нові поставки техніки, українські військові не можуть планувати майбутні операції.

"Дефіцит зброї також впливає на бажання українців йти на військову службу. Посилення тиску на українську владу є частиною пояснення публічних суперечок між президентом Володимиром Зеленським і його головкомом Валерієм Залужним", – зазначає FT.

Попри те, що ЄС надасть 50 мільярдів євро нової фінансової підтримки українському уряду, європейські виробничі лінії ще не готові заповнити прогалину боєприпасів, залишену американцями. На думку аналітиків, це триватиме принаймні до 2025 року. А друга половина цього року потенційно дуже небезпечна для України.

Вотлінг вважає, що наслідки дефіциту боєприпасів "спочатку будуть відчуватися повільно, а потім швидко". Він попереджає, що "коли дійде до того, що наслідки стануть дуже очевидними, буде вже пізно".

"Трампа це не хвилює"

"Трампа та його прихильників від Республіканської партії, схоже, це не хвилює. Очевидно, вони готові ризикнути перемогою Росії – якщо це хоч трохи збільшить шанси Трампа перемогти президента Джо Байдена в листопаді", – пишуть у виданні.

Деяке небажання республіканців надати нову допомогу Україні зумовлене справжнім скептицизмом щодо війни. Але більшість зволікань пов’язана просто з відмовою Трампа дати Байдену щось, що виглядає як "перемога" напередодні президентських виборів.

2023 року республіканці вимагали, щоб військова допомога Україні була прив’язана до нових заходів і грошей на охорону кордонів у США. Демократи погодилися. Але Трамп і республіканці так і не дали відповіді.

"Очевидно, Трамп хоче керуватися ідеєю, що Байден керував хаосом і поразкою — від південного кордону до Кабула та Києва. Якщо свобода України та безпека Європи є побічним збитком у спробі Трампа повернутися у Білий дім, колишній президент, здається, вважає це ціною, яку варто заплатити", – припускають автори статті.

Трампу може бути вигідною поразка України

Також читайте Помпео відповів, чи підтримуватимуть Штати Україну у разі президентства Трампа

На думку FT, цілком можливо, що Трамп вітав би українську поразку – якби вона сталася вчасно перед президентськими виборами і дала йому змогу озвучити свої улюблені заяви про слабкість і провал адміністрації Байдена.

Проте автори статті зауважують, що Трамп не міг зробити нічого з цього самостійно – йому потурають республіканці у Палаті представників.

Американські політики в шоці

Ті у Вашингтоні, хто серйозно сприймає американське глобальне лідерство, зрозуміло, приголомшені. Сенатор Марк Ворнер, голова Комітету Сенату з розвідки, написав на X, що "якщо ми не виконаємо наші зобов’язання перед Україною, не залишиться жодної нації – друга чи ворога — яка знову нам повністю довірятиме".

Директор ЦРУ Білл Бернс заявив, що для США покинути Україну зараз було б помилкою "історичного масштабу". Рішення було б ще більш незрозумілим, оскільки – на відміну від воєн у В’єтнамі чи Афганістані – американські військові не воюють і не гинуть.

Путін не може повірити своєму щастю

У виданні припускають, що президент Росії Володимир Путін, мабуть, не може повірити своєму щастю.

"За винятком того, що в певному сенсі це не щастя, а винагорода за довгострокові російські інвестиції. Трамп називає звинувачення в тому, що Кремль працював над його обранням у 2016 році, "російською містифікацією". Але є багато доказів втручання Москви, спрямованого на користь Трампа – наприклад, злом і оприлюднення внутрішньої електронної пошти Демократичної партії в середині кампанії 2016 року", – зазначають у виданні.

FT припускає, що Путін зробив довгострокову ставку на Трампа.

"Якщо в Конгресі не зміниться думка в останню хвилину, ця ставка може нарешті виправдатися — на полях битв в Україні", – підсумували у Financial Times.

Раніше журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш заявив, що Трамп тисне на Конгрес, щоб заблокувати допомогу Україні.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявляв, що у разі перемоги на виборах вимагатиме від Заходу компенсувати вартість наданої Україні зброї. Також він вкотре запевнив, що завершить війну в Україні за 24 години і змусить Зеленського й Путіна укласти угоду.

На думку Трампа, Україні потрібно було "віддати" РФ свої території.

У New York Times пояснили, чому ЄС боїться перемоги Трампа.