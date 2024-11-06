Кремль прокоментував вибори президента США та здатність Трампа закінчити війну

В Росії також заперечують звинувачення у втручанні у вибори США

Путін не планує вітати Дональда Трампа з перемогою на виборах у США, але "відкритий до діалогу".

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков пояснив це тим, що Сполучені Штати є "недружньою країною, яка прямо та опосередковано залучена до війни проти Росії".

Також Пєсков прокоментував заяву Дональда Трампа про можливість завершення війни в Україні за 24 години, зазначивши, що це надто складна проблема для швидкого вирішення. Пєсков також висловив сумнів, що Трамп зможе змінити теперішню позицію США щодо цього питання.

Інші заяви прессекретаря Кремля:

Пєсков назвав результати виборів у США внутрішньою справою цієї країни.

Відносини між РФ і США наразі перебувають на історичному мінімумі, а їхнє майбутнє залежить від дій американського керівництва.

Кремль заперечує звинувачення у втручанні у вибори США.

Путін відкритий до контактів із США, зокрема можливий телефонний дзвінок із Трампом, як повідомив Пєсков.

Оптимістичну реакцію російських політиків на перемогу Трампа Пєсков пояснив його мирними намірами на міжнародній арені.

Кремль оцінюватиме президентство Трампа на основі його перших заяв щодо Росії та конкретних дій.

Росія судитиме США за вчинками, тому міркування щодо можливих планів припинити війну в Україні вважає передчасними.

Путін залишається готовим до конструктивного діалогу, однак Вашингтон наразі має протилежні настрої, зміна яких може стати зрозумілою у січні.

США мають можливість сприяти завершенню конфлікту в Україні, проте чи це буде реалізовано, стане відомо після січня.

Нагадаємо, що Зеленський вже відреагував на перемогу Трампа на виборах у США. Президент України сподівається на продовження підтримки України у боротьбі проти російського агресора.