Путін не візьме участь у загальній церемонії прощання з Горбачовим: у Кремлі назвали причину

Російський диктатор Володимир Путін не візьме участь у загальній церемонії прощання з першим та останнім президентом СРСР Михайло Горбачовим.

Причина - завантажений графік "фюрера".

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

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"Ми знаємо, що церемонія прощання відбудеться 3 вересня, похорон, але, на жаль, робочий графік президента йому не дозволить це зробити 3 вересня, тому він вирішив обов'язково це зробити сьогодні", – заявив Пєсков.

Як передає "Медуза", Путін попрощався з Горбачовим у Центральній клінічній лікарні в Москві 1 вересня. Як видно з оприлюднених відео у росЗМІ, Путін поклав квіти до труни Горбачова в індивідуальному порядку, поклонився, озирнувся і пішов.

Відомо, церемонія прощання з Михайлом Горбачовим відбудеться в Колонному залі Будинку профспілок у Москві. Похорон Михайла Горбачова відбудеться в суботу, 3 вересня, на Новодівичому кладовищі Москви.

Нагадаємо, перший та єдиний президент СРСР Михайло Горбачов помер 30 серпня у віці 91 року.

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