Путін не вміє воювати проти великих держав: у Зеленського прокоментували пресконференцію диктатора

У Зеленського заявили, що російський диктатор Путін боїться НАТО і не вміє воювати проти великих держав.

Під час недавньої пресконференції кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що росіяни нібито "захищають самі себе в Україні" та запропонував уявити, що "США захопили частини територій Мексики", а потім змусили її боротися за повернення власних територій. Він вважає, що нібито "те саме робить Захід щодо російсько-української кризи".

Однак, як заявив радник голови ОПУ Михайло Подоляк в коментарі "24 Каналу", ці заяви свідчать про страх Путіна перед НАТО та його невміння воювати проти великих держав.

За словами Подоляка, вся пресконференція Путіна була присвячена заклику не надавати зброю Україні. Кремль вигадав собі історію, що "Росія воювала з Україною лише 3 дні, а зараз воює з НАТО". Путін говорить, що росіяни нібито "захищають самі себе". Однак тимчасово окуповані території України не мають жодного стосунку до Росії.

Радник голови ОПУ зазначив, що російський диктатор може воювати тільки проти маленьких країн, а вести війну проти України виявилося значно складніше.

"Він прийшов в Україну, яка набагато більша, вольова з погляду готовності чинити спротив, розуміючи, що прийшли з геноцидного типу війною. Це питання виживання. З'ясувалося, що з Україною воювати не можна", – пояснив Подоляк.

На думку посадовця, Путін фактично просить не надавати Україні зброю, тому що не вміє вести війну, коли проти нього воюють професійно, зі зброєю, у паритетній кількості та з далекобійними інструментами. Окупаційна армія вміє та полюбляє чинити геноцид цивільного населення, вбивати, зокрема, жінок та дітей.

"Так само себе поводять серійні вбивці, коли вони доводять, що нібито мають право вбити представників якихось соціальних груп. Оскільки вважають, що ці групи "заважають людству розвиватись правильно". Тому він буде їх вбивати ночами як Джек-Різник і робити "корисну справу" для людства. Так само ця особа говорить", – додав радник голови ОПУ.

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін назвав умову, за якої, з його слів, могла б закінчитися війна в Україні. За його слвоами, США повинні припинити постачати Україні зброю.

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