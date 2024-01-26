Путін не втратив би шансу напасти на НАТО – голова розвідки Німеччини

Бруно Каль попередив, що метою Путіна є відновлення колишньої могутності та величі "великої Росії".
Російський диктатор Володимир Путін не втратив би шансу напасти на НАТО. Якби Україна була змушена здатися, це не втамувало б спрагу влади Росії.
Про це заявив голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль, передає Unternehmen-Heute.
"Якби Україна була змушена здатися, це не втамувало б спрагу влади Росії. Якщо Захід не продемонструє явну готовність захищатися, у Путіна більше не буде причин не нападати на НАТО, - заявив він.
Каль попередив, що метою Путіна є відновлення колишньої могутності та величі "великої Росії".
"Буде жахливо, якщо ця готовність до застосування сили візьме гору в зовнішній політиці і Європа капітулює перед нею", – попередив глава німецької служби зовнішньої розвідки.
Водночас Каль скептично ставиться до зміни влади в Росії.
"Він міцно сидить у сідлі. І навіть якби він випав із вікна або іншим чином постраждав, знайшлося б достатньо людей, які думають так само, як він, і проводили б ту саму політику", – заявив він.
Очільник BND додав, що також немає жодних ознак того, що ситуація зміниться одразу, наприклад, за допомогою демократично легітимізованих сил.
Нагадаємо, американські аналітики оцінили реальність нападу Росії на НАТО.
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