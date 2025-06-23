Диктатор Путін / © Associated Press

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У разі втрати Ірану Володимир Путін зазнає серйозного удару по своїх позиціях на Близькому Сході, однак російський диктатор не має наміру захищати свого союзника.

Таку думку в етері Еспресо висловив політолог Володимир Фесенко.

«Безумовно, для Путіна втрата Ірану буде послабленням його позиції на Близькому Сході. Але Путін не збирається захищати Іран, не збирається воювати за Іран. І думаю, що саме зараз при Трампі він не боїться за свою безпеку. Навпаки, я думаю, що він переконаний, що при Трампі війни між США і Росією не буде. Вони будуть домовлятися між собою», — заявив політолог.

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За його словами, Путін ще давно зробив для себе відповідні висновки.

«Він все робить для того, щоб продовжити домовлятися з Трампом. А Іран — ну що поробиш, Іран можна принести в жертву, хоча на цю мить, я думаю, більш вірогідний сценарій інший. Після, можливо, ще певного часу атаки Ізраїлю на Іран Путін буде виступати в ролі, як він і обіцяв Трампу, буде виступати в ролі посередника», — зауважив Фесенко.

Він додав, що Путін хотів би зберегти Іран як достатньо потужного союзника, однак в Тегерані вже можуть змінити ставлення до Росії, бо вона виявилася ненадійним партнером.

«І забезпечити такий мир, який би хотіли США, Путін теж не зможе. Тому так чи інакше війна між Ізраїлем і Іраном не зіграє на користь Путіну. Проте, я думаю, що він, не знаю, спав він чи не спав, йому точно доповідали про ці американські удари, але він поки що не транслює це на себе», — зазначив політолог.

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Фесенко також провів паралелі з минулим.

«От Каддафі — так, Саддам Хусейн — так, от тоді він це відчув дуже для себе гостро, емоційно. І різні джерела підтверджують, що він так чи інакше приміряв і на себе їх долю. Тому оце у нього у свідомості існує, але в нинішній ситуації з Іраном, я думаю, що він про інше думає — про те, як зберегти для себе з одного боку добрі стосунки з Трампом, з іншого — зберегти хоча б залишки нинішнього іранського режиму», — підсумував експерт.

Раніше повідомлялося, що віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати не перебувають у стані війни з Іраном, попри авіаудари по його ядерній інфраструктурі.

Ми раніше інформували, що у Кремлі істерично відреагували на нічний удар США по ядерних об’єктах Ірану.

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