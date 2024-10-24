Путін не застосує свою ядерну зброю, розміщену у Білорусі, без моєї згоди — Лукашенко

Диктатор готовий захищатися, якщо на його країну нападуть.

Росія закінчила будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї у Білорусі.

Про це в інтерв'ю ВВС заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Однак Росія не застосує ядерну зброю, яку вона розмістила на білоруській території, якщо він особисто не дасть на це згоди.

"Путін ніколи не застосує ядерну зброю, що розміщена на території Білорусі без згоди білоруського президента. Ви це чітко повинні розуміти. Якщо навіть нам довелось від когось захищатися чи атакувати, ми б також радились із Росією щодо цього, адже вона — наш союзник", — сказав Лукашенко.

Водночас він зазначив, що готовий до такого рішення.

"Я повністю готовий, інакше навіщо ця зброя? Але тільки якщо на територію Білорусі ступить нога хоч одного іноземного солдата... Ми не плануємо ні на кого нападати" - сказав він.

Що відомо про розміщення ядерної зброї РФ в Білорусі

Президент РФ Путін заявив, що Росія передала білоруській армії ракетний комплекс "Іскандер", здатний нести ядерну зброю. За його словами, лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко вже давно порушує питання про розміщення в Білорусії російської тактичної ядерної зброї. Він додав, що такі дії є своєрідною відповіддю на рішення Великої Британії передати Україні танкові снаряди, які містять збіднений уран.

Він додав, що Росія не передає Білорусі тактичну ядерну зброю, але розмістить її та навчить військових.

Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що намір Росії розмістити в Білорусі ядерну зброю призведе до внутрішньої дестабілізації країни та остаточно зіпсує російську репутацію в очах білоруського суспільства.

Міжнародна кампанія за знищення ядерної зброї (ICAN) засудила заяву президента Путіна щодо розміщення ядерної зброї у Білорусі.