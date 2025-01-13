"Путін не зміг зруйнувати Україну": Байден виступив із завершальною промовою

Президент США заявив, що саме він став першим американським головнокомандувачем, який відвідав країну у стані війни без військової присутності США.

За словами президента США Джо Байдена, російський диктатор Володимир Путін не зміг реалізувати свої плани щодо України. Попри амбіції захопити Київ за три дні, саме Байден, а не Путін, опинився у столиці України.

Про це Байден заявив під час завершальної промови у Державному департаменті.

Президент США додав, що саме він став першим американським головнокомандувачем, який відвідав країну у стані війни без військової присутності США.

“Путін провалився. Він не зміг зруйнувати Україну, не зміг зруйнувати НАТО, не зміг загарбати значну частину територій. Ми об’єднали 50 країн на підтримку України, надали надзвичайну кількість боєприпасів, втілили безпрецедентні санкції, щоб Україна продовжувала боротися”, — наголосив він.

Інші ключові заяви Джо Байдена:

• США та союзники не можуть дозволити собі відмовитися від підтримки України.

• Коли Путін розпочав війну, Байден мав два завдання.

Основними цілями американської адміністрації були об’єднання світу навколо підтримки України та запобігання прямій військовій конфронтації між ядерними державами, яка могла б призвести до катастрофічних наслідків.

• Надання підтримки Україні створювало ризик ядерної конфронтації.

Рішення допомагати Україні не було легким через загрозу ескалації конфлікту з ядерною державою.

• Рубль під серйозним тиском.

Економічні санкції, накладені на Росію, серйозно ослабили її фінансову систему. Національна валюта Росії знецінюється, що посилює економічну кризу в країні.

• Росія ставала слабшою останніми роками.

За словами Байдена, Росія сама створила умови, які призвели до її ізоляції та послаблення. Її дії викликали протидію з боку міжнародної спільноти, що ще більше погіршило становище країни.

• Україна залишається вільною і незалежною.

Попри тривалу агресію, Україна змогла зберегти свій суверенітет і продовжує боротися за своє майбутнє.

• Наступний уряд США матиме можливість продовжити допомогу Україні та працювати над мирним вирішенням конфлікту.