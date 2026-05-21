Путін не зміг отримати від Сі згоду на стратегічний газопровід до Китаю — WP
Російський президент Володимир Путін під час переговорів у Пекіні не домігся від китайського лідера Сі Цзіньпіна остаточного схвалення газопроводу “Сила Сибіру-2”, який Кремль вважає критично важливим після втрати європейського ринку газу.
Про це пише The Washington Post.
Під час візиту Путіна до Пекіна сторони демонстрували політичну єдність та критикували США, однак омріяної для Кремля енергетичної угоди так і не підписали. Йдеться про проєкт “Сила Сибіру-2”, який мав би транспортувати до 50 млрд кубометрів російського газу на рік через Монголію до Китаю.
За даними The Washington Post, Китай не поспішає остаточно погоджуватися на проєкт через суперечки щодо ціни газу та умов контракту. Пекін також прагне уникати надмірної залежності від російських енергоносіїв, використовуючи слабку позицію Москви після санкцій Заходу.
У Кремлі заявили, що сторони нібито досягли “загального розуміння” щодо майбутнього газопроводу, однак конкретних термінів чи підписаних домовленостей не оголосили.
Водночас Сі Цзіньпін і Путін під час переговорів виступили зі спільною критикою американської політики, засудили “односторонню гегемонію” та підтримали поглиблення стратегічного партнерства між Китаєм і Росією.
