Путін не зміг отримати від Сі згоду на стратегічний газопровід до Китаю — WP

Путін та Сі Цзіньпін

Російський диктатор Володимир Путін не зміг отримати згоду лідера Китаю Сі Цзіньпіна на реалізацію газопроводу “Сила Сибіру-2”, який Москва вважає ключовим для переорієнтації експорту газу після втрати європейського ринку.

Про це пише The Washington Post.

Під час візиту Путіна до Пекіна сторони демонстрували політичну єдність та критикували США, однак омріяної для Кремля енергетичної угоди так і не підписали. Йдеться про проєкт “Сила Сибіру-2”, який мав би транспортувати до 50 млрд кубометрів російського газу на рік через Монголію до Китаю.

За даними The Washington Post, Китай не поспішає остаточно погоджуватися на проєкт через суперечки щодо ціни газу та умов контракту. Пекін також прагне уникати надмірної залежності від російських енергоносіїв, використовуючи слабку позицію Москви після санкцій Заходу.

У Кремлі заявили, що сторони нібито досягли “загального розуміння” щодо майбутнього газопроводу, однак конкретних термінів чи підписаних домовленостей не оголосили.

Водночас Сі Цзіньпін і Путін під час переговорів виступили зі спільною критикою американської політики, засудили “односторонню гегемонію” та підтримали поглиблення стратегічного партнерства між Китаєм і Росією.

